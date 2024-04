Briti parlament andis heakskiidu migrantide väljasaatmiseks Rwandasse

Ülemkoja liikmed saatsid alamkoja saadikutele korduvalt eelnõu koos muudatustega tagasi, kuid nõustusid lõpuks, mis tagab, et eelnõu saab seaduseks.

Briti peaminister Rishi Sunak lubas juba varem päeval, et asüülitaotlejate väljasaatmine Rwandasse algab 10-12 nädala jooksul.

"Me oleme valmis, plaanid on paigas ja need lennud algavad, saagu mis saab," ütles Sunak pressikonverentsil Downing Streetis mõned tunnid enne parlamendihääletust.

Sunaki sõnul on meede vajalik, et heidutada rekordhulka põgenikke, kes saabuvad Inglismaale üle La Manche'i väina Prantsusmaalt.

Suurbritanniasse on alates 2018. aastast saabunud üle La Manche'i väina üle 120 000 põgeniku.

Rwanda-plaaniga tuli algselt mais 2022 välja toonane peaminister Boris Johnson, kuid selle jõustamine on järjestikuste õiguslike takistuste taha takerdunud.

Toona peatati esimesed asüülitaotlejad Rwandasse viima pidanud lend viimasel hetkel, kui asjasse sekkus Euroopa Inimõiguste Kohus (ECHR).

Seni pole ühtegi põgenikku Rwandasse saadetud.