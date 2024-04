Avanes väikeelamute renoveerimistoetuse taotluste vastuvõtt

Taotlusvoor avanes kell üheksa ja kella kaheks oli esitatud 323 taotlust ning sisestamisel veel umbes 800. Kuna e-toetuste süsteemil oli peal piirang, et korraga pääseb sisse 475 taotlejat, tekkis paljudel taotluse esitajatel hommikul arusaam, et süsteem on kinni jooksnud, hiljem olukord lahenes.

Väikeelamute renoveerimistoetuste kogumaht on 30 miljonit eurot.

"Esitatud taotlustes on umbes seitse miljonit, aga tegu on esialgse numbriga, sest taotluste sisse ei ole jõutud vaadata. Jooksvalt neid menetleme ja alles siis, kui on taotlused menetletud, on selge, kas taotletav summa on korrektne või on oluliselt väiksem," ütles EISA eraisiku toetuste valdkonnajuht Kersti Saar.