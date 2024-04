Riigikohus: parkida tohib kõikjal, kus see ei ole keelatud

Parkida tohib igal pool, kus see ei ole liiklusseadusega keelatud, rõhutas riigikohus kolmapäeval tehtud otsuses.

Riigikohtu teatel pöördus kohtusse juht, kes parkis sõiduki mullu septembris Pärnu linnas Ranna puiestee 1b parklas teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval, parklaalale viiva sõidutee äärde ja sai selle eest 20-eurose rahatrahvi. Trahvi kohaselt asus sõiduk parklas teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval, mis on liiklusseadusega keelatud.

Sõidukijuhi hinnangul ei olnud aga parklasse sissesõidu tee ääres parkimine keelatud, mistõttu oli see lubatud. Ta vaidlustas trahvi Pärnu maakohtus, mis aga eelmise aasta detsembris otsustas kaebuse rahuldamata jätta ja ka menetluskulud sõidukijuhi kanda jätta.

Riigikohtu kriminaalkolleegium tegi kolmapäeval otsuse, kus nõustus sõidukijuhiga ja selgitas, et kehtiv seadus lähtub loogikast, et parkida tohib igal pool, kus see ei ole liiklusseadusega keelatud.

Kuigi sõidukijuhile heideti ette parkimist teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval, tegid kohtud kindlaks, et tegelikult parkis sõidukijuht parkimiskohtadest eemal, parklasse sissesõidu tee ääres.

Riigikohus selgitas, et eemal ja kõrval pole samatähenduslikud mõisted ja seega saab liiklusseadust tõlgenda vaid selliselt, et see keelab parkida vahetult teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval.