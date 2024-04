Ansip peab lahkuva EP koosseisu olulisimaks tööks strateegilist autonoomiat

Neljapäeva pärastlõunal tuleb europarlamendi liikmetel Strasbourg'is viimast korda hääletusnuppe vajutada ning sellega saabki läbi alates 2019. aastast tegutsenud üheksanda parlamendikoosseisu tegevus. Siit edasi lähevad parlamendi liikmed tagasi kodumaale, et teha valimiskampaaniat või puhata. Eesti saadikutest loobus tagasi kandideerimast vaid endine peaminister ja Euroopa Komisjoni volinik Andrus Ansip.

Tema sõnul on möödunud viieaastast perioodi võimatu kokku võtta paari lausega, ent olulisimaks teemaks parlamendi töös peab ta Euroopa strateegilise autonoomia loomist. Selle all peab Ansip silmas seda, et Euroopa oleks tulevikus suuteline ennast ise hädavajalike asjadega varustama.

"Nende hulka kindlasti kuulub ka kiibiakt. Kui Euroopa on maailma majanduses suhteliselt suur tegija – 20 protsenti on Euroopa Liidu osatähtsus, siis kiibitootmises vaid 10 protsenti. Ja Euroopa toodab antiikkiipe ehk 22-nanomeetrised, samal ajal kui Taiwanis ja Lõuna-Koreas toodetakse viienanomeetriseid kiipe," rääkis Ansip.

"Koroonakriis ning Venemaa kallaletung Ukrainale purustasid mitmeid logistikaahelaid ja me saime kõik aru, muu hulgas tänu ühepoolsele gaasisõltuvusele Venemaast, kui ohtlik on selline sõltuvus ühest-kahest tarnijast. Eriti, kui tegemist on autoritaarsete režiimidega. Seetõttu Euroopa Liit on hakanud mõtlema enesevarustusvõime loomisele mitmetes väga erinevates valdkondades," lisas lahkuv saadik.

Tema sõnul on Euroopas mõistetud, et oluline on tulevikus ennast ise varustada ka strateegiliste maavaradega.

Kuid alates 2019. aastast on Euroopa Liidus kõikide suurte kriiside kiuste domineerivaks teemaks jäänud rohepööre. Ansipi hinnangul on see Eestis toimunud taasiseseisvumisest alates, ent Euroopas on selle mainet rikkunud kliimaaktivistid.

"Suhtumine keskkonnahoidu on Eesti Vabariigi tingimustes ikkagi oluliselt muutunud. Minu arust Euroopas tänu Greta Thunbergile ja aktivistidele, kes on sodi visanud muuseumites maalide pihta, on diskrediteeritud see ilus ja tegelikult väga ratsionaalne eesmärk. Sellest rohepöördest on saanud pigem midagi niisugust, millest inimesed tahavad eemale hoida. Entusiasm ja aktivism selle negatiivses tähenduses on ülla idee ära suretanud suuresti," lausus Ansip.

Europarlamendi järgmise koosseisu valimised toimuvad 9. juunil.