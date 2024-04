Riigikogu liige Hendrik Terras juhib alkoholi reklaamivat veebisaadet

Delfi veebisaadet "Meeste pilk" juhtiv riigikogu liige ja põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras (Eesti 200) ei näe probleemi, et saate koostööpartneriks on alkoholimüüja, kellele tooted on ka stuudios eksponeeritud.

Kui ERR küsis Terraselt, kuidas ta suhtub sellesse, et saate sponsorid on alkoholimüügi ja spordiennustusega tegelevad ettevõtted Edrinks ja Coolbet, vastas riigikogu liige, et reklaami kohta oskavad selgitusi anda Delfi esindajad ja tema selle poolega ei tegele.

"Kindlasti ei reklaami mina selles saates kumbagi nimetatud toodet - ei alkoholi ega hasartmänge. Kuidas Delfi enda saadet reklaamib ja turundab on nende endi otsustada," ütles Terras.

Terras ütles, et saates osalemiseks tegi talle ettepaneku Delfi Meedia.

"Kuna avanes võimalus teha saadet koos väga toreda näitleja Karl Robert Saaremäega, siis võtsin selle pakkumise väga hea meelega vastu. See saade on väga hea võimalus koos toreda kaassaatejuhiga arutada teemadel, mis on meile mõlemale südamelähedased - pere ja inimsuhted," ütles Terras.

Terras ütles, et Delfi maksab talle saates osalemise eest sümboolse summa, mille suurust ta täpselt öelda ei oskagi.

Rigikogu esimehel Lauri Hussaril (Eesti 200) ei olnud soovi Terrase juhitud saate kohta kommentaare anda. Erakonna avalike suhete juht Mathi Kivi edastas aga erakonna poolt üldise kommentaari, kus ütles, et Eesti 200 ei näe probleemi, et Terras sellist saadet Delfis teeb.

"Tema nimetatud toodete ja teenuste reklaamimisega ei tegele. Milline on Delfi reklaamipoliitika, peaks uurima nende endi käest," sõnas Kivi.

Reklaamiseaduse järgi on tegemist alkoholireklaamiga, kui teave alkohoolse joogi kohta on avalikustatud mistahes üldtajutaval kujul selle toote

müügi suurendamise eesmärgil. Samas kui alkoholi reklaam on keelatud lineaarses tele- ja raadioprogrammis kella 7 kuni 22ni, ei sätesta reklaamiseadus piiranguid veebimeedia saadetele.