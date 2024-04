USA ja Hiina alustasid läbirääkimisi erimeelsuste lahendamiseks

USA tippdiplomaat oli päev varem kutsunud Ühendriike ja Hiinat üles oma erimeelsusi vastutustundlikult lahendama. Blinken avaldas lootust edusammudele, kuid ütles, et tõstatab otseselt teravaid küsimusi, mis hõlmavad muu hulgas Venemaad, Taiwani ja kaubandust.

Hiina pool kutsus samuti üles üles käsitlema kõnelustel läbipaistvalt kasvavaid erimeelsusi või riskima allakäiguspiraaliga kahe suurriigi vahel.

Hiina välisminister Wang Yi avaldas samas arvamust, et maailma kahe suurima majanduse vahelised suhted hakkavad tasapisi stabiliseeruma pärast juhtide Joe Bideni ja Xi Jinpingi kohtumist novembris toimunud tippkohtumisel.

"Kuid samal ajal suhete negatiivsed tegurid suurenevad," seletas Wang.

"Suhted seisavad silmitsi igasuguste probleemidega. Hiina seaduslikud arenguõigused on põhjendamatult alla surutud ja meie põhihuvid seisavad silmitsi väljakutsetega," väitis Wang.

"Kas Hiina ja USA peaksid hoidma õiget suunda, et liikuda stabiilselt edasi või pöörduma tagasi allakäiguspiraali juurde? See on meie kahe riigi ees seisev tähtis küsimus ja paneb proovile meie siiruse ja võimed üksmeele leidmiseks," rääkis Wang.