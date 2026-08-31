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Stubbi sõnul ei luba Hiina Venemaal tuumarelvi kasutada

Välismaa
Alexander Stubb
Alexander Stubb Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Soome president Alexander Stubb ütles intervjuus meediakontserni Axel Springer ajakirjanikule, et Hiina ei luba Venemaal kasutada Ukraina sõjas tuumarelvi. Stubbi hinnangul kujutab Hiina seisukoht endast olulist heidutust, kuna Peking on Venemaa üks tähtsamaid majandus- ja diplomaatilisi partnereid.

"Mul käis sel suvel külas Hiina välisminister ja ma tõstatasin selle teema. Ta ütles, et nad ei luba sellel kunagi juhtuda. Minu arvates on see üsna tõhus heidutus," ütles Stubb. 

Hiina välisminister Wang Yi kohtus Stubbiga Helsingis 5. juulil. Kõne all olid muu hulgas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse ja Euroopa julgeolek.

Soome presidendi hinnangul on Venemaa huvides, et Euroopa keskenduks pidevalt võimaliku eskalatsiooni ohule.

"Venemaa tahab, et meie, eurooplased, istuksime siin ja arutleksime. Kas Venemaa eskaleerib olukorda? Kas Venemaa kasutab tuumarelvi? Kas Venemaa ründab NATO-t ja Euroopat?" ütles Stubb. 

Stubb ise kutsus eurooplasi üles jääma rahulikuks ja säilitama kainet meelt.

"Säilitage rahu, jääge külmavereliseks ja tasakaalukaks ning olge valvsad. Ärge dramatiseerige, vaid valmistuge halvimaks, et seda vältida," märkis Stubb. 

Tema sõnul on Venemaa sõjavägi endiselt Ukrainas seotud ning NATO tugev heidutus muudab alliansi otsese ründamise äärmiselt ebatõenäoliseks. Siiski ütles Stubb, et Euroopa peaks tulevikus taastama otsesema poliitilise kontakti Venemaaga. Samas rõhutas Stubb, et olukord pole selleks veel küps ning esmatähtis on jätkuvalt Ukraina toetamine.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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