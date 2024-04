Finnairi lennuk ei saanud GPS-häiringu tõttu Tartu lennuväljale maanduda

Finnairi pressiesindaja sõnul oli tegemist lennuga AY1045, mis pidi Tartus esialgse info järgi maanduma kell 00.40

"Meie piloodid on GPS-i häiretest hästi teadlikud ja lennuki süsteemid tuvastavad GPS-häired kiiresti. Meie lennukid kasutavad õhusõiduki asukoha arvutamiseks mitut allikat, mille abil saab tunde säilitada sobivat navigatsioonitäpsust isegi siis, kui GPS ei tööta. Enamikus lennujaamades on olemas tavapärane lähenemisvarustus, mis võimaldab maanduda ilma GPS-ita, kuid Tartu on üks väheseid lennujaamu, kus lähenemisprotseduurid nõuavad GPS-signaali, mistõttu maandumine ei õnnestunud," ütles ERR-ile Finnairi pressiesindaja.

Põhjus, miks lennuk tagasi Helsingisse pöördus, aga ei maandunud näiteks Tallinna lennujaamas, seisnes pressiesindaja sõnul selles, et Tallinna lennujaam ei olnud öisel ajal lennu vastuvõtmiseks valmis.

Pressiesindaja märkis, et Finnair sõidab Tartusse edasi tavapärase graafiku alusel. "Meie tänane, 26. aprilli päevane lend (AY1047) toimus tavapäraselt ja järgmine liinilend on tänaõhtune AY1045 lend," sõnas ta.

Lennuliiklusteeninduse AS-i kommunikatsioonijuht Lotte-Triin Narusk ütles ERR-ile, et GPS häired on viimasel ajal sagenenud ning sellel on teatav mõju ka lennuliikluse protseduuridele.

"Tartu lennuväljal saavad õhusõidukid maanduda eelkõige GPS-il põhinevaid protseduure kasutades, hea ilma puhul on võimalik kasutada ka visuaallähenemise võimalusi. Tallinnas on tegemist kontrollitud õhuruumiga, kus EANS osutab lennujuhtimisteenust," kommenteeris Narusk.