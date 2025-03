Kaheksa riiki kaebab ÜRO-le Vene tegevuse üle satelliitside segamisel

Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ukraina, Soome, Prantsusmaa ja Hollandi allkirjastatud kaebus saadetakse kõrgeimale satelliitsidega tegelevale rahvusvahelisele organile: ÜRO alla kuuluvale Rahvusvahelisele Telekommunikatsiooni Liidule (ITU), teatas Hollandi uudistekanal NOS. Veel 17 EL-i liikmesriiki ja Ühendkuningriik toetavad kaebust.

Juba aasta aega on mitmes Euroopa riigis esinenud häireid kahe peamise Euroopa satelliitside pakkuja, Eutelsati ja SES-i, töös. Euroopas kasutatakse neid satelliite näiteks raadio- ja televisiooni signaalide edastamiseeks ning lennunduses navigeerimiseks, märkis kaebusest teatanud NOS-i uudistesaade Nieuwsuur.

Kõige suurem häire leidis aset eelmisel kevadel, kui kahel korral ilmus Hollandis ja teistes Euroopa riikides edastatavas telekanalis BabyTV ootamatult Venemaa sõjapropaganda. Samal ajal ilmus ka Ukraina telekanalitesse mitu korda Vene propaganda.

Prantsusmaal asuv Eutelsat ning Rootsi ja Luksemburgi ühisettevõte SES lasid häireid uurida ja jõudsid järeldusele, et need on pärit Venemaalt, mille tegevuse eesmärk oli häirida mõlema ettevõtte vahendatud Ukraina televisioonikanalite edastamist. Hollandi televisiooni töö katkemine osutus segamisel kõrvamõjuks, märkis NOS.

Nieuwsuuri hangitud dokumendid näitavad, et Rootsi ja Luksemburg tellisid eraldi uurimise SES-i satelliitide häirete kohta ning see näitas, et häired pärinevad Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarelt ja Venemaa Kaliningradi eksklaavist. Nüüd soovib ka Prantsusmaa uurimist nende Eutelsati satelliidi häirete kohta, märkis NOS.

Varasemalt on Venemaa ÜRO-s eitanud enda seotust häiretega, lükates korduvalt tagasi taotlused alustada mõjutatud riikidega juhtunu selgitamist. Satelliidifirmade asukohariigid Prantsusmaa ja Rootsi peavad sel nädalal Genfis esimest korda üks-ühele läbirääkimisi Venemaa delegatsiooniga ÜRO juures, kinnitasid allikad Nieuwsuurile.

Satelliitside saboteerimisel võib olla ka märksa laiem mõju kui ainult televisiooni häirimine, kirjeldas NOS. See võib häirida ka navigatsioonisignaale, mis on laeva- ja lennuliikluse jaoks üliolulised. Venemaa segab neid signaale, et eksitada sõjas Ukrainaga GPS-juhitavaid droon. Kuid see tähendab häireid ka lähikonnas liikuvatele tsiviillennukitele ja -laevadele – nad ei saa satelliidiinfo põhjal oma asukohta täpselt kindlaks määrata ning näiteks võib anda valeinfot süsteem, mis hoiatab kokkupõrgete eest mägedega.

NOS-i andmeil on alates eelmise aasta septembrist Balti riikide kohal olnud häiretest mõjutatud üle 30 000 lennu, selgub Leedu, Läti ja Eesti esitatud dokumentidest.

Hollandi inimkeskkonna- ja transpordiinspektsiooni (ILT) värskete andmete kohaselt on häired mõjutanud ka Hollandi lennufirmasid. Teadete arv kasvas eelmisel aastal plahvatuslikult: Hollandi lennukite piloodid esitasid 2023. aastal 163 sellekohast teadet, aga 2024. aastal tõusis nende arv 1318-ni.

Küsimuse kohta, kas kõnelused venelastega võivad muutusi tuua, ütles Haagi strateegiliste uuringute keskuse (HCSS) ekspert Patrick Bolder, et tal selle suhtes vähe usku. "Vaadake vaid, kuidas Venemaa tegutseb: isegi kui on tõestatud, et nemad on selle taga, ei võta nad selle eest ikkagi vastutust. Venemaa ei tegutse mitte rahvusvaheliste seaduste, vaid tugevama õigusest lähtuvalt."