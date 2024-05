Transpordiameti kinnitusel ei mõjuta GPS-signaali segamine Tallinna lennujaama tööd

Transpordiamet kinnitas kolmapäeval, et hoolimata Eestis esinevatest GPS-signaali häiringutest, mille tõttu peatas Finnair lennud Tartusse, jätkab Tallinna lennujaam plaanipärast tööd.

"Eesti õhuruum on kontrollitud ja ohutu – lennud toimuvad plaanipäraselt. Ülelendav liiklus toimub samuti kontrollitud õhuruumis ning on toetatud täiendava DME-DME võrgustikuga, mis on alternatiivne navigatsioonisüsteem asendamaks GPS-i," öeldakse transpordiameti kolmapäeva hommikul saadetud pressiteates.

"Kinnitame, et rahvusvahelised lennud toimuvad Tallinnasse jätkuvalt. Samuti toimib ülelennuliiklus. GPS-signaalide mõjutamine ei sega ega mõjuta Tallinna lennujaama tööd, kuna tegemist on kontrollitud õhuruumiga ja lisaks GPS-ile on võimalik kasutada alternatiivseid navigeerimisvahendeid," lisas amet.

Viimastel päevadel on meedias palju kõneainet pakkunud GPS-signaalide segamine Eestis, mille tõttu ei ole olnud Helsingist tuleval lennukil võimalik maanduda Tartu lennujaamas.

"Tartus on lennud peatanud vaid Finnair, kes opereeris ühte liini antud marsruudil, lennujaam ise on avatud liiklusele. Tartus tekkinud ajutine olukord ei mõjuta kuidagi Tallinna Lennujaamas toimuvat lennuliiklust," rõhutas transpordiamet.

Amet lisas, et Finnair ja Lennuliiklusteeninduse AS otsivad koostöös lahendust, et Tartu lennujaamast toimuvad planeeritud lennud taastuksid alates 1. juunist.