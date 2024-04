Soome saatis esimese Horneti hävituslennuki pensionile

Lennuk anti Soome õhuväele üle 1996. aastal, mil Keränen istus ise esimest korda HN-401 piloodi kohale.

Soome on otsustanud vahetada Hornetid välja USA F-35 varghävitajate vastu selle aastakümne lõpuks. Uued sõjalennukid võetakse kasutusele järk-järgult, samas kui Hornetid oma tegevuse lõpetavad.

Esimene F-35 peaks jõudma Soome 2026. aastal ning kõik 2030. aastaks.

Reedel pensionile lennanud ja peamiselt varuosadeks lammutaval lennukil oli maksimaalselt lubatud 4500 lennutunnist järgi ainult paar. Järgmistel lennukitel võib see näitaja olla veidi suurem.

Keränen märkis, et ollakse jõudnud olukorda, kus (Vene) Suhoi-35 on samal tasemel kui Hornet ja mõnes asjas isegi parem ning et seega on aeg lennukipargi väljavahetamiseks.

Hornetite lubatud lennutundide täitumine on ka põhjus, miks ei saa kasutusest maha võetavaid hävitajaid anda näiteks Ukrainale.