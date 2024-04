ERR USA-s: meeleavaldused ülikoolides on levinud üle riigi

Columbia ülikoolist alguse saanud tudengite meeleavaldused Iisraeli sõjalise tegevuse vastu Gazas on tänaseks levinud üle Ameerika Ühendriikide ning endaga kaasa toonud sadu arreteerimisi. Kõige massilisemad vahistamised on toimunud New Yorgi, California ja Texase osariigis.

Viimase nädala jooksul üle riigi levinud tudengite meeleavaldused on jõudnud ka riigi pealinna. George Washingtoni ülikooli sisehoovi on üles pandud ligi 20 telki ning meelt on avaldamas enam kui 500 tudengit.

"Oleme siin selleks, et öelda, et üle 30 000 inimese tapmine kõige jõhkramates ja ebainimlikes tingimustes ei ole vastuvõetav. Me ei seisa selle eest, me ei seisa käed rüpes, kui meie ülikoolide administratsioonid jätkavad sõjamasina rahastamist," lausus tudengiaktivist Nada.

"Igaüks peab andma oma panuse, et toetada praegu Gazas toimuvat konflikti lõppu. Ei piisa sellest, kui istuda käed rüpes ja loed uudiseid, loed luuletusi ja soovid, et midagi tehtaks. Peame üles astuma ja tegema seda, mis on oluline, lõpetama selle konflikti kohe. Aga peame selle eest seisma rahumeelselt, probleeme tekitamata," ütles Leila.

Solidaarsusest oli Washingtoni üliõpilaste protestiga liitunud ka linnakodanikke.

"Oleme siin, et toetada tudengeid. Ma ei ole enam üliõpilane, olen juut ja Washingtoni elanik. Me näeme praegu Gazas halvimaid asju, milleks inimene võimeline on. Ja me rahastame seda oma maksumaksja dollarite eest. Oleme siin, et teha sellele lõpp," lausus Sarah.

Columbia ülikoolist alguse saanud meeleavalduste käigus on politsei tänaseks vahistanud sadu üliõpilasi ning turvalisuse kaalutlustel on nii mõneski ülikoolis loengud viidud kaugõppele. Kuigi protestid on valdavalt rahumeelsed, leidub ka juhtumeid, kus juudi tudengeid on taga kiusatud.

"Politsei on rahumeelsete meeleavaldajate kallal kasutanud pisargaasi ja kummikuuli ning tasereid. See saadab sõnumi, et rahumeelne protest on okei ainult siis, kui see jääb riigi poolt juba lubatu piiridesse. Mis seab väljakutse poliitikute ja korporatsioonide tegelikule võimule ja rahale, see pole okei ja sellele vastatakse jõuga," ütles Washingtoni elanik Sarah.

"Akadeemiline koletis, kes politseisüsteemides ülikooli voolib, on hirmul. Nad ründavad, sest näevad üliõpilasliikumise tugevust, näevad kui palju meid on, näevad meie energiat," lausus Nada.

Kõige teravamad kokkupõrked tudengite ja võimude vahel on toimunud New Yorgis, Los Angeleses, Bostonis ja Austinis.