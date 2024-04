Hamasi ametnik: delegatsioon vastab Gaza rahuplaanile esmaspäeval

Hamasi esindus, mida juhib Khalil al-Hayya, saabub Egiptusesse homme ning annab edasi liikumise vastuse Iisraeli ettepanekule kohtumisel Egiptuse luureametnikega, ütles nimetuks jääda soovinud Hamasi ametnik.

Vahendajariik Egiptus saatis sel nädalal Iisraeli oma delegatsiooni, et toppama jäänud läbirääkimistele uus hoog sisse puhuda.

Egiptus, Katar ja USA on püüdnud ebaõnnestunult vahendada uut Gaza relvarahu alates novembrist, mil nädalaks ajaks peatus lahingutegevus ja mille käigus vahetati 80 Iisraeli pantvangi 240 Iisraeli vanglates viibiva palestiina vangide vastu.

Viimastel päevadel on diplomaatilisi jõupingutusi suurendatud, et jõuda Gazas uue relvarahu ja pantvangivahetuseni.

USA uudisteportaal Axios viitas kahele Iisraeli ametnikule, kelle sõnul sisaldavad juudiriigi viimased ettepanekud tahet arutada kestlikku rahu taastamist Gaza sektoris pärast pantvangide vabastamist.

Tegu on esimese korraga pea seitse kuud kestnud sõjas, mil Iisraeli juhid on andnud mõista, et on valmis arutama sõja lõpetamist, märkis Axios.

"Hamas on valmis arutama uut ettepanekut positiivselt," ütles teine läbirääkimistele lähedalseisev Hamasi allikas AFP-le. Ta lisas, et Hamas on valmis jõudma leppeni, mis tagaks püsiva relvarahu, annaks võimaluse ümberasunud inimestele naasta vabalt oma kodudesse, pakuks vastuvõetavat lepet vangide vahetuseks ning kindlustaks lõpu Gaza piiramisoperatsioonile.