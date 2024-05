Palestiina toetajad protestisid Londonis Iisraelile relvade müügi vastu

Palestiina lippe lehvitanud meeleavaldajad kutsusid kehtestama relvarahu Gazas, kus Iisrael on terroriorganisatsiooni Hamas vastu pidanud sõda üle poole aasta.

"Kuus kuud on palestiinlased pidanud taluma kujuteldamatut vägivalda, genotsiidivägivalda, sõjakuritegu sõjakuriteo järel. Haiglaid pommitatakse. Koole pommitatakse. Ülikoole pommitatakse. Põgenikelaagreid pommitatakse. Oleme siin, et nõuda relvaembargot," ütles meeleavaldaja Sonali Bhattacharyya.

"Tehtust ei piisa. Briti valitsus on väga selgelt kaassüüdlane. See, mis toimub Gazas, saab toimuda vaid meie valitsuse sõjalisel ja poliitilisel toel koos relvaettevõtetega. Vaja on kohest relvaembargot, kohest relvarahu ja vabadust Palestiinale," ütles meeleavaldaja Amelia Horgan.