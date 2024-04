Organisatsioonid teevad riigikogule ettepaneku muuta 1. juuni riiklikuks pühaks

Lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala ja eeskujuliikumine Valge Õhupall eestvedaja Tamo Vahemets annavad ettepanekud esmaspäeval üle riigikogu aseesimehele Toomas Kivimäele ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Õnne Pillakule.

Organisatsioonid leiavad, et 1949. aasta novembrist pärit idee nimetada 1. juuni lastekaitsepäevaks, et kaitsta lapsi tööstuses tööjõuna kasutamise eest, on praeguseks oma tähtsuse minetanud. Nende hinnangul peaks 1. juuni olema nüüd riiklik pidupäev, mil ühiskonna tähelepanu on suunatud lastele.

Ojala sõnul on laste heaolu ja turvatunde loomisel üheks olulisemaks võtmeteguriks vanemate poolt neile osutatud positiivne ja toetav tähelepanu. "Teeme nii, et üks päev aastas on eriliselt lastele pühendatud, et see päev on kõigile vaba ning pered saavad koos olla ja lastepäeva tähistada. See on ilus ja oluline kingitus lastele, peredele ja tervele meie ühiskonnale" ütles ta.

Eeskujuliikumise Valge Õhupall eestvedaja Tamo Vahemetsa sõnul tähistame riiklikult nii emadepäeva kui ka isadepäeva ning kalendritest leiab ka vanavanemate päeva, aga siiani ei ole meie kalendrites ühtegi pidupäeva, kus pööraksime ühiselt kogu rahvana tähelepanu lastele.

"Lapsed jäävad oma vanemate jaoks alati lasteks ning lastekaitsepäeva ümbernimetamine lastepäevaks toob endaga kaasa lapse vanuse marginaliseerimise ning loob vanematele võimaluse koos moraalse kohustusega pöörata oma lapsele sellel päeval erilist tähelepanu, leides aega temaga koosolemiseks," lisas ta.

Ettepaneku esitavad riigikogule eeskujuliikumine Valge Õhupall (Aga Mina MTÜ, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Naabrivalve, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Punane Rist, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Ujumisliit, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK, Eesti Õdede Liit, Eesti Ämmaemandate Ühendus, haridus- ja noorteamet, Kodutütred, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Peaasjad, MTÜ SEB Heategevusfond, MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised, MTÜ Vaikuseminutid, Oma Pere MTÜ, Pimedate Ööde Filmifestival, politsei- ja piirivalveamet, Päästeliit, riigikohus, SA Kiusamisvaba Kool, sisekaitseakadeemia, Tallinna Päikesejänku lasteaed, Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond, Tervise Arengu Instituut, terviseamet, Ühendus Isade Eest MTÜ, Dimedium AS, Forus.