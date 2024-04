Kaitseliit plaanib võidupüha paraadil droonioskusi näidata

Vabaduse väljakul avas lahingutehnika näitus esimese reservväelaste nädala. Reservistid peavad täiendama Kaitseliidu baasil loodava maakaitse ridu. Kaitseliidu liikmeid on üle 30 000, kuid need jagunevad ebaühtlaselt. Lõuna-Eesti on kaitseliitlastega kaetud harvalt.

Kus on vähe avalikke teenuseid, sealt lahkuvad noored ja pole ka uusi kaitseliitlasi, ütles Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm.

"Ega seal, kus inimesed ühel või teisel põhjusel enam ei asu või neil ei ole tööd või ei ole lastele koole, siis on ka raske leida, kustkohast liikmeskonda kasvatada. Meie äärealad alates Alutaguse malevast kuni alla Valgani – seal on praktiliselt selline status quo olukord, kus kasv jääb 10 protsendi kanti," selgitas ta.

Väljaõppes puhuvad Kaitseliidus uued tuuled ja seda tahab organisatsioon avalikkusele näidata suvel toimuval võidupüha paraadil.

"Plaan on tõepoolest selline, et ka droonid välja tuua. Kuna droonindus areneb kiiresti ja Kaitseliidu poolt oleme drooniväljaõpet hirmsasti tagant lükanud, siis oleks hea näidata ka, kusmaal me oleme, millised vahendid meil on ja kuidas me nendega suudame opereerida," rääkis Tamm.

Droonikasutuses kogub Kaitseliit kogemusi Ukraina rindelt. Käib koostöö kohalike ettvõtjatega väikese laenguga ründedrooni väljaarendamiseks.

"On täitsa käimas projekt, millel on huvitav nimi – Kuri Siil. Ja selle projekti raames on kergemad lõhkelaengud – kahe-kolmekilogrammised lõhkelaengud, mida jällegi droonidel alla kinnitatakse. See on erasektoriga koostöös. Katsetused on tulemas. Plaan on koos erasektoriga toota kuni 1000 drooni, mida Ukrainasse anda, saada sealt tagasiside. Ja kui see kõik toimib, siis on siht, et need samad droonid jääksid ka meie enda üksustele," selgitas Tamm.

Tallinna on tekkinud aga Kaitseliidu Soome jagu ehk nagu nad ise ütlevad, Sommi grupp. Praegu kuulub sinna pool tosinat inimest, kes elavad Eestis.

"Ise elan siin. Mul on väike baar Balti jaama turu kõrval. /.../ Ja meil on sõbrad, kes on Kaitseliidus liikmed ja küsisid, et teeme oma Sommi grupi. Ja oleme siin nüüd," rääkis Jukka Tennunen.

"Tegelikult on see mind kummitanud noorusest saadik. Kui ma olin noor, siis ma ei saanud sõjaväkke minna. See tahtmine on muudkui küpsenud ja kui nüüd tekkis võimalus, siis mõtlesin, võtan sellest kinni. On hakkamist ja tahtmist anda kaitsesse oma osa," rääkis Minna Rytylä.

Soomlased kuuluvad Kaitseliidu meredivisjoni ja üks nende tulevastest ülesannetest on näiteks soomlaste evakueerimine kriisi korral.