Riigiametnike palgatabeli tipus on RIA juht

Rahandusministeeriumi kolmapäeval avaldatud palgaandmete kohaselt oli 2023. aastal ametnike keskmine põhipalk 2407 eurot ja kogupalk 2496 eurot kuus. Andmed hõlmavad avaliku teenistuse ehk riigi ja kohalike omavalitsuste ametnike põhi- ja kogupalku.

Riigiametnike palgakasv oli eelmisel aastal 9 protsenti ja omavalitsuste ametnikel ligi 13 protsenti. Palgakasvu vedasid eriteenistujad (politsei-, pääste-, vanglaametnikud, tegevväelased jt), kelle keskmine palk kasvas 14 protsenti, teatas rahandusministeerium.

Ministeeriumi kinnitusel on ametnike palgakasv pidurdunud (võrreldes eelmise aasta aprilliga on kasv 4 protsenti) ning kui viimastel aastatel on ametnike palk kasvanud Eesti keskmisega üldiselt sarnases tempos, siis 2024. aastal jääb kasv sellest maha.

Palgakasvu peatumine on tingitud 2024. aasta avaliku sektori palgafondi külmutamisest. Kui valitsuse 2022. aasta otsustega tõusis ametnike palk mullu 13 protsenti, siis palgaraha külmutamise tulemusel kasvab see tänavu 4 protsenti.

Jooksva kalendriaasta 1. aprilli seisuga on ametnike põhipalk 2434 eurot.

Rahandusministeeriumi teatel jääb 35 protsendi ametnike brutopalk alla 2000 euro, 65 protsendi ametnike palk on alla 2500 euro. Üle 4000 euro suurust palka saab 6 protsenti ametnikest.

Ministeeriumi kinnitusel on siis, kui võrrelda avaliku teenistuses ja tööturul tehtavaid sama keerukusega töid, mahajäämus avaliku teenistuse palgas keskmiselt 11 protsenti, tippspetsialistide ja -juhtide puhul 22 protsenti.

Kokku töötas eelmisel aastal riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes 19 430 ametnikku, sellest 16 462 riigiasutustes ja 2 968 omavalitsustes.