Riigiametnikest teenis mullu enim transpordiameti juht Kaido Padar

Esialgse statistika järgi oli ametnike keskmine brutokuupalk 2021. aastal 1967 eurot, kasvades aastaga 2,5 protsenti. Riigiametnike keskmine brutopalk oli 1996 eurot (kasv 2,5 protsenti) ja omavalitsuste ametnikel 1805 eurot (kasv kolm protsenti). Eesti keskmine brutokuupalk tõusid mullu 6,9 protsenti, seega kasvas ametnike palk aeglasemas tempos.

Koos preemiate ja lisatasudega teenis mullu enim transpordiameti peadirektor Kaido Padar, 101 250 eurot. Talle järgnesid riigi infosüsteemi ameti peadirektor Margus Noormaa (83 007 eurot) ja Tallinna ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa (82 217 eurot).

Põhipalka sai enim transpordiameti peadirektor Kaido Padar, 7500 eurot. Talle järgnesid Lapimaa (7394 eurot) ja peaminister Kaja Kallas (7303 eurot).

Palgad on antud 1. aprilli seisuga.

Mullu oli 1. aprilli seisuga oli kõrgeim põhipalk samuti Padaril, 2020. aastal teenis riigiametnikest aga enim riigisekretär Taimar Peterkop, 82 678 eurot.

Kui kõrgete riigiametnike palga määrab vastav seadus (KRAPS) ning seda muutev indeks avalikustatakse igal aastal märtsi keskel, siis näiteks riigiametite juhtide palka see seadus ei määra. Kõrgete riigiametnike hulka kuuluvad näiteks ministrid, riigikogu liikmed, kohtunikud, õiguskantsler ja riigikantsler.

Ametnike palkade arvestuse hulka ei käi näiteks vabariigi presidendi ja riigikogu liikmete palgad. 1. aprilli seisuga on president Alar Karise ja riigikogu esimehe Jüri Ratase palk 7303 eurot, riigikogu liikme palk 4746 eurot.

Viimsi vallavanem omavalitsusjuhtide palgatabelis kolmas

Kohalike omavalitsuste ametnikest teenis koos lisatasude ja preemiatega mullu enim Tallinna linnakantsler Kairi Vaher, 83 378 eurot. Talle järgnesid Tallinna linnasekretär Priit Lello (83 005 eurot) ja Tartu linnasekretär Jüri Mölder (81 565 eurot).

Ametnike edetabelis on neljandal kohal Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (73 200 eurot) ja viiendal üllatuslikult Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Ain Valdmann (67 918 eurot).

Kõrgeimat põhipalka teenisid 1. aprilli seisuga omavalitsusametnikest Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (7222 eurot) ja Tallinna linnakantsler Kairi Vaher ning Tallinna linnasekretär Priit Lello (mõlemad 6550 eurot).

Linnapeadest ja vallavanematest järgnesid Kõlvartile Tartu linnapea Urmas Klaas (6207 eurot) ja Viimsi vallavanem Illar Lemetti (5112 eurot). Neljandal kohal oli omavalitsusjuhtidest Saue vallavanem Andres Laisk (5040 eurot), viiendal-kuuendal Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja Saku vallavanem Marti Rehemaa (5000 eurot).

Narva linnapea Katri Raigi põhipalk oli 4000 eurot kuus.

Rahandusministeerium märkis oma ülevaates, et ametnike keskmine palk on Eesti keskmisest palgast kõrgem ning selle üheks põhjuseks on, et ametnike

hulgas on kõrgharidusega inimeste osakaal oluliselt suurem. "Kui Eestis on kõrgharidusega töötajaid 43 protsenti, siis ametnike hulgas juba oluliselt rohkem ehk 67 protsenti. Kuna kõrgharidusega töötajate palk on Eesti

keskmisest palgast kõrgem, väljendub see ka palgatasemes," seisab ülevaates.

Riigi ametiasutustes töötas 2021. aastal 16 811 ametnikku. Neist enam kui pooled on eriteenistujad, näiteks politsei-, pääste- ja vanglaametnikud, kaitseväelased.

Omavalitsuste ametiasutustes töötas eelmisel aastal kokku 3030 ametnikku.

Kokku oli eelmisel aastal riigi ja omavalitsuse ametiasutustes tööl 19 841 ametnikku, mis on 15 protsenti avaliku sektori töötajaskonnast.

Ametnike palgaedetabelis ei ole kõrgemaid riigiteenistujaid, nagu president ja riigikogu liikmed. 1. aprilli seisuga tõusid presidendi ja riigikogu esimehe palk 6768 eurolt 7303 eurole ehk kaheksa protsenti. Riigikogu liikme palk tõusis 1. aprillil 4399 eurolt 4746 eurole.

Palgaedetabelis ei ole ka kohalike omavalitsuste volikogude juhte. Näiteks Tallinna volikogu esimees Jevgeni Ossinovski teenib sama palju kui linnapea Kõlvart.

Artiklit täiendatakse.