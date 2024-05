NATO mõistis hukka Venemaa pahatahtliku tegevuse alliansi territooriumil

NATO teatas, et sellised Venemaa tegevused nagu desinformatsioon, sabotaaž, vägivald ja küberrünnakud ohustavad alliansi julgeolekut.

"Intsidendid on osa intensiivistuvast tegevuskampaaniast, mida Venemaa viib läbi kogu Euro-Atlandi piirkonnas ja NATO liitlased väljendavad sügavat muret Venemaa hübriidmeetmete pärast, mis kujutavad endast ohtu liitlaste julgeolekule," seisis NATO avalduses.

NATO kinnitusel jäädakse solidaarseks liitlastega, keda Venemaa tegevus mõjutab.

"Tegutseme individuaalselt ja koos, et neile tegevustele reageerida ja oma tegevusi tihedalt kooskõlastada. Jätkame oma operatiivsuutlikkuse tugevdamist ning tagame, et allianss ja selle liikmed on valmis hübriidoperatsioonidele vastu astuma ja nende eest kaitsma," lisas NATO.

"Mõistame Venemaa käitumise hukka ja kutsume Venemaad üles täitma oma rahvusvahelisi kohustusi. Venemaa tegevus ei sunni liitlasi lõpetama Ukraina toetamist."

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kirjutas sotsiaalmeedias, et alliansile teeb suurt muret Venemaa hübriidtegevus, mis jõuab ka NATO liikmesriikide territooriumile.