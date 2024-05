Asetäitja vahistamise tõttu võib ka Šoigu seista kuristiku äärel

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et kuna Venemaa pole õigusriik, siis ka kohtuasjad on riigis seotud poliitikaga. Võimud pidasid hiljuti kinni kaitseministri asetäitja Timur Ivanovi ja seetõttu ripuvad tumedad pilved ka tema otsese ülemuse Sergei Šoigu kohal.

Vene võimud pidasid Ivanovi kinni 23. aprillil, teda kahtlustatakse nüüd pistise võtmises. Samas on avalik saladus, et Venemaa eliit on läbi ja lõhki korrumpeerunud. Seega eeldavad lääne analüütikud, et Ivanovi vahistamine on osa laiemast võimuvõitlusest Kremlis.

Kuigi Šoigul on kümmekond asetäitjat, siis Ivanov oli tema lähedane liitlane. Kui Šoigu oli Moskva oblasti kuberner, siis tema administratsioonis töötas ka Ivanov. 2012. aastal liitus Šoigu Venemaa valitsusega ning Ivanov kolis oma patrooni jälgedes oblastivalitsusest kaitseministeeriumisse.

Ivanov vastutas Vene kaitseministeeriumis ministeeriumi ehitushangete ja sõjaväerajatiste eest ehk varastamiseks oli ruumi piisavalt. Ivanov vastutas oluliste projektide eest ning juhtis ka taastamistöid okupeeritud Mariupolis. Tõenäoliselt teenis ta seetõttu välja ka oma hüüdnime: "Šoigu rahakott".

Ivanov ei vaevunud oma varandust varjama, pigem kiitles sellega avalikult. Varem peeti teda puutumatuks, kuna ta kuulub Šoigu siseringi ja suhtleb teiste tähtsate Vene liidritega. Ivanovi vahistamine aga viitab, et ajad on Venemaal muutunud.

Politico toob välja, et Ivanovi vahistamisel võib olla mitu põhjust. Kui Ivanov jõudis kohtu ette, siis kandis ta endiselt sõjaväevormi, mida oli kandnud eelmisel päeval koosolekul. Seda koosolekut juhatas Šoigu. Seetõttu leiavad mõned vaatlejad, et kogu Venemaa kaitseministeeriumi tegevus on võetud luubi alla.

Rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International Venemaa osakonna juht Ilja Šumanov ütles, et pärast sõja puhkemist on riigis kaitsekulutused hüppeliselt kasvanud. See võimaldab ametnikel ka rohkem raha kõrvale panna. Samas selline lauskorruptsioon õõnestab riigi kaitsevõimet.

"Keegi pidi selle eest vastutama," ütles Šumanov. Ta tõi välja, et kuna Ivanov elas pillavat elu, siis ta sobis hästi patuoinaks.

Kreml juba üritab kehtestada uusi reegleid, mida peab ka eliit järgima. Moes on nüüd kokkuhoid ja tagasihoidlikkus.

"Ivanov ei tajunud, mis suunas tuul puhub. Seda ajal, mil kogu eliit hakkas khakivärvi riideid kandma," ütles Londoni ülikooli kuningliku kolledži teadur Vladimir Pastukhov.

Iroonilisel kombel sai näiteks värvikas sõjapealik Jevgeni Prigožin aru, et õhkkond riigis on muutunud. Ta sõimas otsekoheselt Venemaa sõjaväelasi ja süüdistas neid korruptsioonis. Prigožin nõudis Šoigu vallandamist ja alustas lõpuks mässu.

Prigožini väed aga ei jõudnudki Moskvasse ning hiljem sai Wagneri juht surma. See andis Šoigule hingetõmbeaega, kuid Ivanovi vahistamine viitab, et silmus kaitseministri ümber tõmbub koomale.

Šoigu jalgealune on üha tulisem, kuna sõda kestab juba kolmandat aastat. Samal ajal võitlevad riigis võimu pärast erinevad klannid. Putini endine kõnekirjutaja Abbas Galljamov ütles, et näiteks julgeolekuteenistustele pole Šoigu kunagi meeldinud. Organid võivad nüüd leida, et arvete klaarimiseks on saabunud õige hetk.