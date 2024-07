Vene võimud vahistasid korruptsioonis süüdistatava endise asekaitseministri

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) teatas reedel, et pidas kinni ja võttis vahi alla endise asekaitseministri Dmitri Bulgakovi, kellele esitati süüdistus korruptsioonis.

Riiklik uudisteagentuur RIA tsiteeris FSB-d, et Bulgakovi väidetava ebaseadusliku tegevuse asjaolude väljaselgitamiseks on käimas juurdlus. Samas öeldi, et ta saadeti Moskva eeluurimisvanglasse.

Bulgakov, kes vastutas sõjaväelogistika eest kuni vallandamiseni 2022. aasta septembris, on viimane kaitseministeeriumi juhtivate ametnike hulgas, kellele on esitatud korruptsioonisüüdistus.

Tippametnike arreteerimised on Vene relvajõudude viimaste aastate suurim skandaal ja need toimuvad ajal, kui ametisse on asunud uus kaitseminister, ilma sõjaväelise taustata majandusekspert Andrei Beloussov, kelle ülesandeks peetakse armee puhastamist korruptsioonist ja selle rahaliste vahendite kasutamise tõhustamist ajal, kui Venemaa peab Ukrainas täiemahulist agressioonisõda.

Kõrgetasemelise korruptsiooni tõkestamine algas 23. aprillil endise kaitseministeeriumi Sergei Šoigu lähedase liitlase, asekaitseminister Timur Ivanovi vahistamisega.

Sellest ajast alates on vahistatud vähemalt viis kõrget sõjaväe ja kaitseministeeriumi ametnikku.

Kreml on varasemate vahistamiste tähtsust püüdnud pisendada ja teatanud, et ka teised Venemaa riigiasutused tegelevad samalaadsete korruptsioonivastaste meetmetega.

69-aastane Bulgakov on õppinud mitmes Venemaa sõjaväeakadeemias ja töötanud relvajõududes erinevatel logistikaga seotud ametikohtadel, selgub tema ametlikust eluloost. Ta töötas 2008. aastast kuni 2022. aasta septembrini kaitseministri asetäitjana ning vastutas ametlikel andmetel aastaid relvajõudude tagala eest, juhtis logistikasüsteemi, tegevusi vägede relvade, sõjatehnika ja materjalidega varustamise korraldamiseks, nende ladustamist, opereerimist, moderniseerimist, remonti ja utiliseerimist, sealhulgas ka sõjalist transporti.

Bulgakov on pälvinud mitmeid sõjalisi ja tsiviilvaldkonna aumärke, sealhulgas 2016. aastal Venemaa kangelase tiitli, mis on riigi kõrgeim aunimetus.