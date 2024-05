Allikas: Trump tahab NATO kulutuste nõude tõsta kolmele protsendile SKP-st

Ajalehe The Times allika teatel tahab vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump, et NATO liikmesriigid suurendaksid tema tagasivalimise korral kaitsekulutused kolme protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP-st).

NATO liikmed leppisid omavahel 10 aastat tagasi kokku, et riigikaitsele tuleb kulutada vähemalt kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist. Mitu riiki ei täida aga endiselt kahe protsendi eesmärki. Samas ainult Poola, USA ja Kreeka kulutavad praegu rohkem kui kolm protsenti.

Novembris toimuvad USA-s presidendivalimised, kampaania on juba täies hoos. Hiljuti kohtus Trump Poola presidendi Andrzej Dudaga, kes tahab samuti, et NATO liikmesriigid suurendaksid oma kaitsekulutusi.

"Trumpi mõtlemine liigub kolme protsendi suunas, eriti pärast Dudaga rääkimist. Ja see ei hõlma raha Ukrainale," ütles üks allikas ajalehele The Times.

Ka Duda soovib, et liikmesriigid suurendaksid kaitsekulutusi üle kolme protsendi SKP-st.

"Kümme aastat tagasi Walesis toimunud NATO tippkohtumisel lubasid kõik liitlased kulutada kaitsele vähemalt kaks protsenti oma SKP-st. Usun, et kasvavate ohtude tõttu on kätte jõudnud aeg tõsta see kolme protsendini SKP-st," kirjutas märtsis Duda, enne kui ta kohtus Valges Majas oma USA kolleegi Joe Bideniga.

Duda tõi välja, et Poola suurenenud kaitsekulutused toovad kasu USA relvafirmadele, fakt, mis võib meeldida ka Trumpile.

"Ma tahan märkida, et Poola kulutab ligi neli protsenti kaitsele, suure osa sellest Ameerika relvasüsteemide ja lennukite ostmiseks," ütles Duda.