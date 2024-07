Starmer lubas Suurbritannia kaitsekulutusi tõsta

Starmer ütles, et kaitsekulutuste tõstmine on kavas tema valitsuse eelarvereeglite raames pärast kaitsestrateegia läbivaatamist.

"Ma olen pühendunud sellele 2,5 protsendile meie eelarvereeglite sees, kuid enne tuleb see strateegia," sõnas peaminister, kelle sõnul on kavas Suurbritannia kaitsevõimekuse ülevaatamine.

Suurbritannia kindralid tegid NATO tippkohtumise eel Starmerile üleskutse tõsta kaitsekulutusi. Kindral Patrick Sandersi sõnul on riigi vägede arv kärbete tõttu murettekitavalt vähenenud ja laskemoonavarud on ohtlikult väiksed. Endine mereväeadmiral Alan West tervitas leiboristide plaane avaldada strateegiline kaitseülevaade, et selgitada, kuidas liigutakse 2,5 protsendini.

Suurbritannia eelmine peaminister teatas aprillis plaanist suurendada järk-järgult riigi kaitsekulutusi 2,5 protsendile sisemajanduse kogutoodangust (SKT) aastaks 2030.