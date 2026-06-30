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Times: Briti relvajõudude pikaajalise rahastamise ümber valitseb ebaselgus

Välismaa
Briti sõjaväelased
Briti sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/PA/Ben Birchall
Välismaa

Ametist lahkuv Suurbritannia peaminister Keir Starmer tutvustab uut kaitseinvesteeringute plaani, mille kohaselt suurendab valitsus järgmise nelja aasta jooksul kaitsekulutusi 15 miljardi naela võrra. Samas pole endiselt selge, millal suurenevad Suurbritannia kaitsekulud kolme protsendini SKP-st.

Valitsus suurendab kulutusi 15 miljardi naela võrra, mida on 1,5 miljardi naela võrra rohkem, kui varem lubati. Tänavu eraldatakse relvajõududele ühekordselt 2 miljardit naela, et katta igapäevase tegevuse kulusid, vahendas The Times

Uue investeerimiskava eesmärk on muuta Briti relvajõud tehnoloogiliselt kaasaegsemaks. Droonidesse ja autonoomsetesse süsteemidesse investeeritakse viis miljardit naela.

Samas ei avalda valitsus, millal jõuavad kaitsekulud praeguselt 2,4 protsendilt SKP-st kolme protsendini. See otsus tehakse tõenäoliselt järgmise riigieelarve koostamisel.

John Healey astus hiljuti kaitseministri ametist tagasi pärast seda, kui Starmer lükkas tagasi tema üleskutse suurendada kaitsekulutused 2030. aastaks kolme protsendini SKP-st.

Ajaleht The Times märgib, et kuigi investeerimiskava sisaldab ambitsioonikaid projekte, puuduvad paljude jaoks konkreetsed rahastamisotsused. Nende hulgas on ka sõjalaevade projekt, mille raames kavatseb Suurbritannia ehitada kuus uut sõjalaeva, mis hakkavad juhtima mehitamata droone ja muid autonoomseid süsteeme. 

Üks kõrge kaitseallikas ütles The Timesile, et uute sõjalaevade ehitamise ümber valitseb endiselt ebakindlus. 

"Kui soovite lubadustest teha lepinguid, siis vajate kindlustunnet. Teil on vaja eelarveridu, mis näitavad, millal me kolm protsenti saavutame.  Rahandusministeerium ei ole selleks valmis ja see on tekitanud palju ebakindlust mõnede suurte projektide osas," ütles asjaga kursis olev allikas. 

Ajaleht The Times kirjutab, et sõjaväelased ja kaitseministeeriumi ametnikud loodavad nüüd, et järgmine peaminister Andy Burnham toetab suuremaid kaitsekulutusi. 

Toimetaja: Karl Kivil

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