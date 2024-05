Elisa tõstab suurenenud kuludele viidates pakettide hindu

Elisa tõstab alates juunist mitmete pakettide hinda, põhjendades seda oma internetiteenuse kõrge kvaliteedi ja kasvanud kuludega. Hinnatõus on aga klienditi erinev, jäädes vahemikku 55 sendist kuni pea kahe euroni.

Elisa klientide postkasti laekus aprilli lõpus hinnatõusuteade. Telekomifirma kirjutas ühele kliendile, et tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti mõõtmistulemused tunnistasid nende pakutavad keskmised internetikiirused riigi parimateks, kuna aga soov on ka edaspidi parema kasutuskogemuse pakkumisse investeerida, tuleb hindu korrigeerida.

Teisisõnu tähendab see hinnatõusu: sellise kirja saanud kliendi mõlema telefoninumbri tasu suureneb alates juunist 1,99 euro võrra numbri kohta.

Sama klient sai teise teate oma koduinterneti paketi kohta, mille kiirus alates 1. juunist tõuseb, ent 1,73 euro võrra kerkib ka kuutasu.

"Elisa võrgustatistika näitab, et kaabliga koduinterneti andmemahud on nelja aasta jooksul suurenenud ligi kaks korda ning aina kasvava kasutusega kaasas käimine eeldab ka märkimisväärseid investeeringuid ja arendusi. Arendustööd jätkuvad ka edaspidi, et tagada Elisa klientidele veelgi parem koduinterneti kasutuskogemus," põhjendas Elisa.

Hinnatõus ei ole aga kõigile klientidele ühesugune: näiteks üks klient sai teate 55-sendise koduinternetipaketi hinnatõusu kohta, teist aga teavitati 65-sendisest kallinemisest.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Evelin Tulp ütles ERR-ile, et nii nagu ka paljudes teistes valdkondades, on ka telekomiteenuste valdkonnas teenuse pakkumise sisendkulud kasvanud.

"Suurenenud kulud ja eesmärk investeerida ka edaspidi parima kasutuskogemuse pakkumisse toovad kaasa vajaduse ka Elisa teenuste hindu korrigeerida. Seega juunis tõuseb osade Elisa klientide kõneteenuste kuutasu 1,99 euro võrra ning osade internetipakettide kuutasu 0,55-1,73 eurot," ütles ta.

Küsimusele, millise loogika alusel eri klientide hind erinevas mahus tõusis, jättis Tulp vastamata.

Elisa Eesti teenis 2022. aastal 100 miljoni euro suuruse käibe juures 10,8 miljonit eurot kasumit.