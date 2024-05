Kisel: Eesti Energia eelmise juhatuse otsused võisid tuua miljoneid kahju

Riigilt 100–200 miljonit eurot lisakapitali vajavas Eesti Energias on tulekul erikontroll, mis hindab eelmise juhatuse esimehe Hando Sutteri juhtimisel tehtud otsuseid ja tehinguid, millega Eesti Energia võis saada suurt kahju, kirjutas Postimees.

"Headel aegadel on Eesti Energia teinud investeerimisotsuseid, mis ei ole praegu enam nii tasuvad. Teine asi on, et Narva jaamade vanade põlevkivikatelde ülalpidamine on muutunud kallimaks. /---/ Me räägime 40 miljonist eurost aastas, mis kulub vanade energiaplokkide töös hoidmiseks," ütles Kisel väljaandele.

Samuti ütles Kisel, et õlitehas oli üks nendest, mis ei olnud omal hetkel kõige mõistlikum investeering.

Eesti Energia kontserni müügitulu ulatus esimeses kvartalis 500 miljoni euroni ning normaliseeritud puhaskasum 89 miljoni euroni. Mõlemad langesid 2023. aasta sama perioodiga võrreldes.

Rahandusministri kui ainuaktsionäri esindaja otsusel viiakse Eesti Energias sel aastal läbi erikontroll, et anda hinnang energiakontserni senisele juhtimistegevusele, teatas rahandusministeerium aprillis.

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on Eesti Energia käekäiguga olnud probleeme pikemat aega.

Aasta alguses sai teatavaks, et Eesti Energia ettevõte ei jaksa oodata 2027. aastani, mil riik plaanib hakata vanade põlevkiviseadmete käimashoidmise eest peale maksma. Ettevõtte teatel vajavad nad lisaraha juba sel või hiljemalt järgmisel aastal.