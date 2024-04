Rahandusminister algatab Eesti Energias erikontrolli

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on Eesti Energia käekäiguga olnud probleeme pikemat aega.

"Uue juhatuse poolt läbi viidud valdkondlikud auditid on senises tegevuses tuvastanud küsitavusi, millele on vaja vastuseid. Meil on praeguse juhatusega igati konstruktiivne koostöö, arutasime olukorda põhjalikumalt ettevõtte juhi Andrus Durejkoga märtsi alguses, mil palusin probleemkohtadest ja olukorrast ülevaadet. Olles ära kuulanud kontserni juhid ja tulenevalt omanikuvastutusest, olen otsustanud algatada kontrolliprotsessi, et selgitada välja, kas senine juhtimistegevus vastab hoolsuskohustusele," rääkis minister.

Võrklaeva sõnul soovib riik omanikuna selgust saada, kuidas tänane olukord on saanud tekkida – kas juhtimises on tehtud süsteemseid vigu ning kuivõrd kaasneb siin eelmise juhtkonna vastutus.

Kontrolli alla kuulub periood 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2023.

"Erikontrolli tulemusel peaks selguma juhtimistegevuste ja -otsuste mõju ettevõtte majandustulemustele ja finantsseisundile. Kontroll viiakse läbi 2024. aasta jooksul ning uurimine ei mõjuta Eesti Energia AS-i teenuste toimimist – auditi ajal jätkub kontserni ettevõtete tavapärane tegevus," teatas ministeerium.

Kontserni finantstegevuse vaates realiseerusid 2023. aastal mitmed riskid ning käesoleva aasta alguses avalikustati kahjumlikud majandustulemused, lisas rahandusministeerium.

Eesti Energia AS-i ainuaktsionär on riik, kelle nimel teostab aktsiate valitsemist rahandusministeerium ning esindab rahandusminister.

Aprilli alguses selgus ootamatult, et Eesti Energia suurosalusega Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas lahkub kokkuleppel nõukoguga ametist alates 1. juulist.

Eesti Energia 2023. aasta äritegevuse puhaskasum oli 253 miljonit eurot, kuid põlevkivi kasutavate elektrijaamade väärtuse raamatupidamislik allahindamine 628 miljoni euro ulatuses tõi kontsernile 376-miljonilise puhaskahjumi.

Kontserni normaliseeritud kulumieelne ärikasum ilma pikaajaliste elektri ostulepingute väärtuse muutuse mõjudeta oli 2023. aastal 483 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 45 protsenti. Põlevkivielektrijaamade väärtuse allahindluse tulemusena oli Eesti Energia normaliseeritud puhaskasum -376 miljonit eurot.