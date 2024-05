Biden: USA toetus Iisraelile püsib eriarvamustele vaatamata

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden teisipäeval eile holokausti mälestustseremoonial jõulise sõnavõtuga, keskendudes 7. oktoobril Hamasi korraldatud terroriaktsioonile, vältides samas selgesõnalist kriitikat sellele järgnenud Iisraeli reaktsioonile.

President pidas kõne ajal, mil Iisrael oli valmistumas rünnakuks Rafah linnas, mille eest on Biden Iisraeli peaminister Banjamin Netanyahut juba korduvalt hoiatanud.

Vaatamata pingetele Bideni ja Netanyahu vahel, ütles president, et Ameerika toetus Iisraelile on kindel ka siis, kui ollakse eriarvamusel.

"Siin me oleme, mitte 75 aastat vaid kõigest seitse ja pool kuud hiljem. Ja inimesed juba unustavad või on sootuks unustanud, et selle terrori vallandas Hamas. Hamas oli see, kes iisraellaste vastu jõhkrutses. Hamas võttis inimesed pantvangi ja hoiab neid siiani kinni," sõnas Biden.

Oma kõnes jättis Biden mainimata Gaza humanitaarkriisi, mis on viimastel nädalatel Ameerika ülikoolilinnakutesse toonud massilise meeleavaldustelaine. Biden sõnas kõnes, et on hoopis mures antisemitismi raevuka tõusu pärast Ameerikas.

"Ameerikas me austame ja kaitseme sõnavabadust, õigust aruteludele ja eriarvamustele, õigust rahumeelselt meelt avaldada ja oma häält kuuldavaks teha. Ma saan aru, see ongi Ameerika, kuid üheski ülikoolilinnakus ega Ameerikas üldiselt pole kohta antisemitismile, vihakõnele ega mis tahes vägivallaga ähvardamisele," sõnas Biden.

Meeleavaldused ülikoolilinnakutes üle Ameerika Ühendriikide on Bidenile keeruliseks poliitiliseks väljakutseks, sest demokraatidel on kõrge toetus just noorte valijate hulgas. Viimastel kuude on Bideni toetus nooremate valijate seas aga kiires langustrendis.

Möödunud kuul Harvardi politoloogia instituudi poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et 76 protsenti alla 30-aastastest ameeriklastest ei kiida Bideni Lähis-Ida poliitikat heaks.

Novembris toimuvaid presidendivalimisi silmas pidades ei saa Biden endale aga noorte toetuse kaotust lubada.