EstLink 2 remonditööd algavad mai teises pooles

EstLink 2 lülitus rikke tõttu välja jaanuari lõpus. Täpne rikkekoht õnnestus erinevaid tehnilisi meetodeid kasutades kindlaks teha veebruari lõpuks. Elering on kogu kevade teinud ettevalmistusi Eesti-Soome elektriühenduse EstLink 2 taastamiseks, mis on loonud eeldused remonditööde käivitamiseks Eesti rannikul.

"Oleme tegelenud probleemse kaablilõigu ümberprojekteerimise, geoloogiliste tingimuste analüüsi, töödeks vajalike tehniliste vahendite ja vajalike lubade ettevalmistamise ja hankimisega. Mastaapse ja tehniliselt keeruka remondiprojekti planeerimisse on kaasatud erinevaid partnereid Eestist ja välismaalt," ütles Eleringi juhatuse liige ja varahaldusjuht Reigo Kebja.

Tema sõnul on Eleringi eesmärgiks esimesel võimalusel teha järgmine lõige merekaablis selleks, et kindlaks teha vahetatava kaablilõigu pikkus ning veenduda ülejäänud merekaabli korrasolekus.

"Selleks on vajalik teostada ulatuslikke ettevalmistustöid rannikul ja madalmere alas nagu näiteks ajutiste teede ehitamine, ajutise tammi ning kraana paigaldamine, kaevise avamine ning testimis- ja remondiplatvormi ehitamine. Sealhulgas on eesmärgiks rannikumere taastamistöödeks 50 meetri pikkuse kuivbasseini rajamine. Madalmere alas on märkimisväärseks väljakutseks asenduskaabli logistika. Eesmärk on taastada elektriühendus võimalikult kiiresti," selgitas Kebja.

Kuni jaanuarikuise rikkeni on EstLink 2 töökindlus olnud eeskujulik. Aastal 2022 oli EstLink 2 kasutusvalmis 99,33 protsenti aasta tundidest. Eelmisel, 2023. aastal oli sama näitaja tulenevalt plaaniliste katkestuste osakaalu suurenemisest kokku 96,32 protsenti aasta tundidest.

650 megavatise võimsusega EstLink 2 on olnud turu käsutuses 10 aastat.