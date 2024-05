Ivangorod näitas suurel ekraanil paraadi, aga vaatajaid oli teisel kaldal vähe

Ivangorodi võimud seadsid Narva jõe kaldale üles suure ekraani, millel näitavad Venemaal 9. mail tähistatava võidupüha üritusi, kuid narvalasi on jõe ääres ülekannet vaatamas vähe.

ERR-i korrespondendi Sergei Stepanovi sõnul algas hommikul Moskvas toimuva sõjaväeparaadi teleülekanne, aga selle vaatajaid oli teisel kaldal vähe. "Narvalased vaatavad, aga neid pole palju," ütles Stepanov.

Narva jõe Eesti-poolsel kaldal asuva Hermanni kindluse müürile oli riputatud plakat kirjaga "Putin war criminal" (Putin on sõjakurjategija) nagu ka eelmisel aastal.

Kui eelmisel aastal hoiti plakatit, mis tekitas pahameelt teisel pool jõge ning arusaamatusi ka Narvas, kindlusemüüril terve nädala, siis tänavu jääb see sinna ainult üheks päevaks.

Ivangorodis toimus 9. mail Narva jõe ääres eelmisel aastal ka kontsert ning siis lubas Leningradi oblasti kuberner, kelle alluvuses on ka Ivangorod, et see hakkab toimuma igal aastal.