MTA hakkab Woldi ja Airbnb andmeid tuludeklaratsioonidega võrdlema

Kui varem vahetasid platvormid maksuametiga andmeid vabatahtlikkuse alusel, siis alates möödunud aastast kohustuvad platvormid ise teavet koguma.

Tänavu esitasidki platvormide haldajad esimest korda maksuametile andmed tulude kohta, mida kasutajad olid nende vahendusel möödunud aasta jooksul teeninud. Seni laekunud andmete põhjal teenis platvormidel tulu ligi 20 000 eraisikut ja nüüd hakkab maksuamet seda infot nende isikute enda tuludeklaratsioonil esitatud andmetega võrdlema.

Kui tulu on laekunud eraisiku kontole, peab seda kajastama ka tema tuludeklaratsioon. Kuigi deklaratsiooni esitamise tähtaeg on juba kukkunud, soovitab maksuamet inimestel veelkord kontrollida, kas sinna said ka platvormi tulud kirja ja vajadusel deklaratsiooni täiendada.

Kui aga platvormide esitatud andmetes ja inimeste tuludeklaratsioonis või ettevõtluskonto aruandega esitatud numbrites on ebakõlasid, võtab maksuamet inimesega ühendust. Ametil on seejuures õigus tagasiulatuvalt kuni kolm aastat nõuda deklaratsiooni parandamist või määrata maksukohustuse ise, aga siis juba intressidega.

"Lisaks tõhusamale kontrollile on andmete eesmärk muuta eraisikutele platvormide kaudu teenitud tulu deklareerimine tulevikus lihtsamaks. Plaanime kogutud andmete põhjal hakata tuludeklaratsioone eeltäitma, nagu praegu teeme seda palga andmetega," ütles MTA peadirektor Raigo Uukkivi.

Esialgsed andmed näitavad, et väga suur osa platvormide kaudu tulu teeninud inimesi täitis oma deklareerimis- ja maksukohustused ettevõtluskontot kasutades. See on Uukkivi sõnul platvormidel tegutsevate eraisikute jaoks kõige lihtsam viis makse maksta.

"Tasu osutatud teenuse eest laekub ettevõtluskontole ning maksude tasumine toimub juba automaatselt. Oma lihtsuse ja mugavuse tõttu kogub ettevõtluskonto kasutamine hoogu ning viimase kolme aasta jooksul on kasutajate arv, kontole laekunud summad kahekordistunud. Selle aasta esimese kvartali andmed näitavad, et kasv võiks jätkuda samas tempos ka tänavu," lisas Uukkivi.

Platvormihaldajatel on kohustus esitada teavet kõigi oma kasutajate kohta, kes tegelevad platvormi vahendusel tasu eest kinnisasjade üürile andmisega, näiteks eluruumi lühiajalise rentimisega Airbnb-s, aja- või ülesandepõhise teenuse osutamisega, nagu Stebbys massaažiteenuse pakkumisega, asjade võõrandamisega, näiteks Yagas enda tehtud käsitöö müümisega või ka transpordivahendite rendile või üürile andmisega, näiteks Autolevi vahendusel auto rentimisega. Kohustus puudutab ka Bolti ja Wolti.

"Need on samuti platvormid ja see on teenuse osutamine ning aktiivne tulu, mis tekib inimese tegevusest, näiteks toidukullerid või autojuhid, maksustatakse kõigi tööjõumaksudega ja peab olema korrektselt deklareeritud," ütles maksuameti meediasuhete spetsialist Kertu Laadoga.

Andmed esitatakse nii platvormil tegutsevate Eesti kui teiste Euroopa Liidu liikmesriikide maksukohustuslaste kohta.

Maksuameti juhi sõnul edastavad nad teabe teiste liikmesriikide maksukohustuslaste kohta nende riikide maksuhalduritele.

"Samal põhimõttel edastavad ka teised liikmesriigid meile sealsetelt platvormihalduritelt kogutud teabe Eesti maksukohustuslaste kohta," sõnas Uukkivi.