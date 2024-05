Ohtliku Tallinna-Rapla keskpiirde mahavõtmine kestab kolm kuud

"Taastusremondi eesmärk on uuendada teel olevat asfaltkihti, parandada ebatasasused ning muuta sõidutingimused paremaks ja ohutumaks. Samuti eemaldatakse tööde käigus teelõigul km 17,6–21,1 olev keskpiire," teatas nii keskpiirde paigaldamise kui nüüd selle mahavõtmise tellinud transpordiamet neljapäeval.

Töid teeb OÜ Verston ning nende maksumus on ligi 715 000 eurot, millele lisandub käibemaks, teatas transpordiamet.

Tööd algavad 13. mail keskpiirde eemaldamisega. Seejärel freesitakse teelõigul olemasolev kate ning alustatakse defektsete kohtade parandamise ja asfalteerimistöödega.

Ehitustööde tõttu on tavapärane liiklus häiritud. Keskpiirde eemaldamise tööd tehakse etapiti ning tööde ajal on üks sõidusuund suletud ja liiklust korraldavad liiklusreguleerijaid. Tööpäeviti on hommikusel tipptunnil kella 07.30–09.30 ja õhtusel tipptunnil kella 16–18 tagatud 1+1 sõidurajaga liiklus, lubas transpordiamet.

"Möödasõitude takistamiseks ja riskiohtliku liikluskäitumise ära hoidmiseks paigaldatakse pärast katte taastamist samale teelõigule kummipostid. Samuti tulevad rohekoridori lõigule metsloomade eest hoiatavad märgid ning lisatakse pikivahe hoidmise vajadusest teavitavad infotahvlid ja teekattele tuleb vastav märgistus," lisas amet.

Otsus keskpiire maha võtta tuli pärast õnnetuste arvu kasvu

Transpordiamet otsustas aprillis mitte jätkata ohtlikuks osutunud Tallinna-Rapla-Türi maantee kilomeetritele 17,6–21 paigaldatud keskpiirde projektiga ja piirde eemaldada.

Enne keskpiirde rajamist juhtus teelõigul neli inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai viga neli inimest (periood 2013–2019). Pärast teelõigu ümberehitust (periood 2020–2023) on juhtunud seitse inimkannatanutega liiklusõnnetust ja viga saanud kaheksa inimest. Vigastatutega liiklusõnnetuste arvestuses sõideti keskpiirdesse kolmel korral.

Varakahjudega liiklusõnnetusi juhtus 2017–2019 perioodil kaks, 2020–2023 perioodil 19, neist keskpiirdesse sõitmisi oli 11 juhul.

"Meie eesmärk keskpiirde paigaldamisel oli sõidusuundade eraldamisega parandada liiklusohutust sellel teelõigul ning katsetada lahendust Eesti liiklustingimustes. Veendusime, et see aitab vältida laupkokkupõrkeid, kuid pärast üldise õnnetuste arvu analüüsimist jõudsime järeldusele, et tee ristlõige ei ole oma kitsuse tõttu selleks siiski sobiv," ütles ameti peadirektor Priit Sauk.

Kitsale ja tiheda liiklusega maanteele paigaldatud metallist keskpiire oli liiklejatele algusest peale häiriv.

Piirde asendamise kummipostidega täiendava mõjuanalüüsi viib transpordiamet läbi kaks aastat pärast meetmete rakendamist, 2026. aastal.