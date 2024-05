Euroopa 14. sanktsioonipakett võtab tähelepanu alla ka Venemaa LNG. Kui suur tagasilöök see agressorile rahaliselt on? Kuidas aidata Ukrainal taastada hävitatud energiasüsteeme? Milline paistab Eesti sisepoliitika Brüsselist vaadates? ETV "Esimeses stuudios" on täna Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.