Simson läheb pärast voliniku ametit tööle USA ülikooli

"Mõtlen nüüd järgmisel poolaastal akadeemilise keskkonna peale – ma lähen Columbia ülikooli New Yorgis," ütles Simson usutluses Õhtulehele.

"(USA endine välisminister ja presidendikandidaat - toim.) Hillary Clinton on loonud koostöös Columbia ülikooliga teadurite programmi ja tema kutsel osalen ma seal akadeemilises töös. /---/ See ei ole doktorikraadiõping, see on minupoolne panus sealsesse akadeemilisse õhkkonda," täpsustas Simson.

Tema sõnul tulevad talle seal paar noort inimest appi talletama tarkusi, mis ta on viimase viie aasta jooksul (Euroopa Komisjoni voliniku ametiajal – toim.) omandanud.

"Ühelt poolt olen ma mentor neile tudengitele, kes huvituvad, kuidas asjad Euroopas käivad. Teiselt poolt on mul suurepärane võimalus lüüa kaasa ka teaduskonna projektides ja kuna me kõik teame, mis USA-s praegu toimub, siis tõenäoliselt kogu tähelepanu – no 90 protsendi ulatuses – on ikkagi USA üleminekul vabariikliku administratsiooni juhtimise alla. Aga minult soovitakse ka natuke valguse jagamist, mida on oodata uuelt Euroopa Komisjonilt ja miks asjad lähevad nii nagu lähevad," rääkis Simson intervjuus.

Küsimusele tema plaanide kohta poliitikas vastas Simson: "Ma ei tea, kas minu Eesti elu edaspidi on seotud üldse Eesti poliitikaga."

Ta tunnistas, et ehkki on jätkuvalt Keskerakonna liige, ei meeldi talle selle praeguse esimehe Mihhail Kõlvarti ning äsja erakonnaga liitunud Jaak Madisoni aetav euroskeptiline poliitika. Simson ütles, et on saanud pakkumisis ka teistelt erakondadelt.

Simson astus Eesti Keskerakonda 1995. aastast ja oli aastatel 2003–2007 selle peasekretär, kahel korral aseesimees, nelja riigikogu koosseisu (XI, XII, XIII ja XIV) liige ning 2016-2019 majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019-2024 on ta töötanud Ursula von der Leyeni juhitud Euroopa Komisjoni energeetikavolinikuna.