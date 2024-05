Mulgimaad arendavad organisatsioonid said uued eestvedajad

Peamised Mulgimaad arendavad organisatsioonid on saanud uued eestvedajad ning muutub ka Valga- ja Viljandimaa piiril Sooglemäel asuva Mulgi Elamuskeskuse juhtimine. Tõrvas peetud 14. mulgi konverentsil leiti, et mulgi kultuuri elujõud sõltub kogukondade koostööst ja noorte kaasamisest.

Mõnda aega kestnud erimeelsused mulgi asja ajamisel näivad nüüd olevat seljataga. Kui seni oli üsna krõbedate piletihindadega Mulgi Elamuskeskus enam suunatud mujalt tulijaile, siis nüüd kujuneb see ka mulkide enda koduks. Keskuse juhiks sai Mulgimaa Uhkuse auhinna kandja, mulk Ly Laanemets.

Pikka aega ei leitud uut juhatajat Mulgi Kultuuri Instituudile. Ja nüüd kuulub selle uus juht Piret Leskova elamuskeskuse juhatusse. Sinna kuulub ka valdade esindaja Arvo Maling. Uued inimesed veavad Mulgimaa Arenduskoda.

"Kõigepealt peab see keskus saama oma inimestele omaseks ja koduseks. Kuidas me saame mulgi asja külalistele näidata, kui me ise sellest lugu ei pea," ütles Laanemets.

"Kuidas saaks mulgi kultuuri integreerida, et ta poleks ainult keeleõpe? Näiteks kuidas põimida mulgi kultuuri reaalainetesse," sõnas Leskova.

"Mulgi Kultuuri Instituut on sisulooja, meie kultuuri ja keele hoidja. Aga Mulgi Elamuskeskus on see, mis peaks seda kõigile tutvustama," ütles Maling.

Karksi-Nuia muusikakooli õpetaja, Untsakatest tuntud Margus Põldsepp on noortega jälle uue ansambli kõlama pannud. Kogu 14. mulgi konverents nimega "Tillike kultuur suuren ilman" keskendus noortele – kuidas neid kaasata mulgi asja ajama.

"See on rikkus, kui ma kõnelen keelt, mul on enda rõivad, enda toit. Ma tean, mis see on. Ja see annab midagi hingele. Sa tunned, kuidas juured on sügaval-sügaval maa sees," ütles Hella Õitspuu.

"Ja et Eesti sees on veel väiksemaid kultuure, mis on sama olulised," lisas Robin Liiber.

Leader-projektidest saab mulgi kultuuri arenguks raha taotleda.

"Kolmas meede ongi meil suunatud veelgi rohkem mulgi kultuuri arendamisele," ütles Mulgimaa Arenduskoja meetmenõustaja Liina Kommer.

Mulgi asja ajajate vahel näib olevat tekkinud koostöö, millest on võita nii mulkidel kui ka nende sõpradel.