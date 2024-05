Keskerakond ja EKRE esitavad umbusaldusavalduse Tiit Riisalole

"Eesti on olnud kolmandat aastat majanduslanguses ning kukkumine on olnud Euroopa Liidu sügavaim. Eesti eksport langes möödunud aastal viiendiku võrra, see tendents ei ole veel peatunud. Käesoleval aastal on Eesti ainus Balti riik, kus majandus ei kasva, kuid kasvavad hinnad. Minister on koostanud presentatsiooni Eesti majanduskasvu plaanide kohta, kuid ei ole astunud ühtegi sammu, mis selle majanduskasvu plaani toetaks," ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Lisaks toovad umbusaldusavalduse esitajad välja, et hiljuti on üles kerkinud ka kahtlused seoses ettevõtete lobitöö ning majandusministeeriumi ametnike ja Eesti 200 poliitikute käitumisega.

"Ettevõtjate tegutsemine oma huvide kaitsel on igati normaalne osa igapäevasest majandustegevusest demokraatlikus riigis, kuid selline tegevus peab toimuma avatult. Otsuste tegemise läbipaistmatus ning nende otsuste seos Eesti 200 sponsoritega nagu Bolt heidavad negatiivset varju kogu valdkonna juhtimise aususele," selgitas Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Anastassia Kovalenko-Kõlvart Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

EKRE esimehe Martin Helme sõnul kavandab valitsus sadade miljonite ulatuses kärpeid ning samal ajal ka uusi makse, kuid nende tegevusel puudub mõjude analüüs. "Riigi majanduspoliitika, mille eest vastutab minister Tiit Riisalo, ei põhine majandusteaduslikul lähenemisel, selle asemel toimub vaid poliitiline reageerimine üksikutele olukordadele," ütles Helme.

"Hinnatõusu, majanduslanguse, ettevõtete sulgemise ning koondamiste perioodil on minister teatanud töötutoetuste kaotamisest. Nii ohustatakse kümnete tuhandete inimeste toimetulekut, vähendatakse nende võimalusi leida uus töö ning viiakse nad vaesusriski."

Helme tõi välja veel rea probleeme, mis umbusaldusavalduse esitajate hinnangul Riisalot saadavad: tema ametiajal on toimunud tõsised andmelekked geenitestidega tegelevast ettevõttest Asper Biogene ja apteegiketist Apotheka.

"Lisaks tõi minister riigile üle 800 000 euro kahju, kui otsustas lõpetada koostöö Ukrainaga riikliku mobiilirakenduse mRiik arendamisel, et sama protsessiga uuesti alustada. Neid asjaolusid arvesse võttes on raske usaldada m-valimiste arendamist minister Riisalo juhtimisel. Personaalse riigi arendamise asemel, mis säästaks raha, päästaks elusid ja tõstaks Eesti digiriigi mainet, on toimunud vaid pika plaani koostamine koostöös Eesti 200 sponsoritega," rääkis Helme.

Umbusaldusavalduse sisseandmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku allkirja. Keskerakonnal ja EKRE-l on kahe peale 22 saadiku hääl.