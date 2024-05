Sõja 812. päev: Ukraina ründas Krimmi vähemalt 20 raketiga

Oluline kolmapäeval, 15. mail kell 21.19:

- Ukraina korraldas massiivse raketirünnaku Krimmile;

- Ukraina tunnistas taandumis Harkivi oblastis;

- Rünnakus Lõuna-Ukrainas sai vigastada vähemalt 25 inimest;

- Vene väed pommitasid Harkivi kesklinna;

- Ukraina eitab, et Vene väed vallutasid Robotõne;

- Venemaa õhurünnakus Dniprole sai surma kaks inimest;

- ISW viimase ülevaate kohaselt on Venemaa ründeoperatsioonide Harkivi oblasti põhjaosas aeglustunud;

- Venemaal Rostovi oblastis asuvat kütusebaasi tabas droonirünnak;

- Vene väite tulistas tema õhukaitse öösel Krimmi kohal alla kümme Ukraina kaugmaaraketti ning mitmeid droone Venemaa läänepoolsete oblastite õhuruumis;

- Ukraina kolmapäeval esitatud andmete kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga 1510 sõdurit, Vene inimkaotuste arv püsib juba vähemalt nädala kaugelt üle 1000.

Rünnakus Lõuna-Ukrainas sai vigastada vähemalt 25 inimest

Vene vägede raketi- ja mürsurünnakus sai Ukraina lõunaosas asuvates Mõkolaijivi ja Hersoni linnas vigastada vähemalt 25 inimest, teatasid kohalikud võimud.

Hersonis sai rünnakus vigastada 19 inimest, kolm neist tõsiselt, ütles oblasti kuberner Roman Mrõtško, kelle sõnul tabas rünnak keset päeva Hersoni kesklinna.

Mõkolaijivis tabasid Vene vägede raketid autoparandust, vigastada sai vähemalt kuus inimest.

Ukraina raketirünnak Krimmile

Ukraina relvajõud tulistasid ööl vastu kolmapäeva okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate Vene sihtmärkide pihta vähemalt 20 raketti, tabamuse sai Belbeki lennuväli.

Ööl vastu 15. maid toimus Sevastoopolis, Jevpatorias ja Simferoopolis mitu valju plahvatust. Kohalikud elanikud väidavad, et Krimmi tabas vähemalt 20 raketti, vahendas Ukraina väljaanne Focus.ua sotsiaalmeediakanalit ASTRA.

Portaal Ukrainskaja Pravda teatas, et öösel kuulutati okupeeritud Krimmis välja õhuhäire, suleti liiklus Krimmi sillal, tööle hakkas õhutõrje ning kuulda oli plahvatusi.

Okupatsioonivõimude väitel tõrjusid Vene õhutõrjesüsteemid rünnaku ja infrastruktuur kahju ei saanud, kuid kohalikud elanikud väidavad vastupidist, märkis Focus.

Okupatsioonivõimude juht Sevastoopolis Mihhail Razvožajev teatas öösel kell 2.33, et Vene õhutõrje tulistas mere kohal ja Belbeki lennuvälja piirkonnas alla mitu raketti. "Kõik linna teenistused on valves. Sevastoopoli päästeteenistus kustutas Poljuško küla piirkonnas maha kukkunud raketitükkidest põhjustatud tulekahju," kirjutas Razvožajev.

Ent kella kolme paiku öösel lükkas sotsiaalvõrgustikus Telegram tegutsev kanal ASTRA selle väite kohalike elanike sõnadele tuginedes ümber. "Nagu kohalikud elanikud ASTRA-le räägivad, oli seal "umbes 20" raketti ja Belbeki lennuvälja piirkonnas "midagi põleb endiselt," öeldakse postituses.

Seejärel selgitas Razvožajev, et Sevastoopoli linnas kukkusid Fedorovskaja tänava piirkonda allatulistatud raketi tükid. Tema sõnul hukkunute kohta infot pole. Samas ei maininud ta tulekahju Belbeki lennuväljal.

Sotsiaalmeediakeskkonnas X (endine Twitter) tegutsev vaatleja OSINTdefender kirjutas oma postituses, et Krimmi tabasid ATACMS-i raketid.

Initial Reports coming from Russian Sources that Sevastopol International Airport also known as Belbek Military Airfield in Russian-Occupied Crimea has been Attacked by what is believed to be several Long-Range Variants of the MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS). pic.twitter.com/6oij2Hc7t9 — OSINTdefender (@sentdefender) May 14, 2024

Focus meenutas, et esmaspäeval, 13. mail sai Krimmile korraldatud Ukraina raketirünnaku tagajärjel kannatada Venemaa sõjaväe õhutõrjebaas Ai-Petri mäel ning teadaolevalt hukkus seal tegutseva väeosa ülem.

Vene väed pommitasid Harkivi kesklinna

Vene väed pommitasid kolmapäeval Harkivi kesklinna, rünnakus sai vigastada kaks inimest, kes viidi haiglasse, ütles Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnjehubov.

Rünnakus sai kahjustada ka viiekorruseline hoone.

Ukraina eitab, et Vene väed vallutasid Robotõne

Ukraina relvajõud lükkasid tagasi Venemaa väited, et Vene väed võtsid enda kontrolli alla Zaporižžje oblastis asuva Robotõne küla.

"See info ei vasta tõele," ütles Ukraina kaitseväe pressiesindaja Dmõtro Pletentšuk.

Venemaa õhurünnakus Dniprole sai surma kaks inimest

Venemaa õhurünnakus Ukraina Dnipro linnale sai surma vähemalt kaks inimest, ütles Dnipropetrovski oblasti kuberner.

"Vaenlane ründas Dnipro linna. Taristu sai kannatada. Praeguse seisuga on kaks inimest surnud. On haavatuid," ütles kuberner Serhi Lõssak Telegramis.

Ukraina taganes Harkivi oblasti kahes piirkonnas

Ukraina väejuhatus teatas teisipäeval, et tema üksused tõmbusid tagasi uutele positsioonidele Harkivi oblasti kahes piirkonnas, kus Vene väed peale tungivad. Samas hoiatas Kiiev, et Vene väed kogunevad ka Harkivi oblastist põhja pool asuva Sumõ oblasti piiridele.

"Teatud sektorites Lukjantsõ ja Vovtšanski piirkonnas on meie üksused vaenlase tule ja ründetegevuse tagajärjel ning meie kaitseväelaste elude säilitamiseks ja kaotuste vältimiseks liikunud soodsamatele positsioonidele," seisis kindralstaabi teisipäeva hilisõhtul tehtud avalduses.

Vene väed on tunginud Harkivi oblasti põhjaossa ning teatasid teisipäeval, et on vallutanud kümnenda piiriküla Buhruvatka. Venemaa rünnakute ühe peamise sihtmärgi, piirist viie kilomeetri kaugusel asuva Vovtšanski linna politseiülem teatas tulevahetusest linna põhjaosas.

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõniehubov ütles, et Vovtšanskist ja lähedalasuvatest piirialadest oli evakueeritud üle 7500 inimese.

Peale suurte purustuste tekitamise ning löögi Ukraina moraalile piirkonnas, kus asub Ukraina suuruselt teine linn Harkiv, häirib Vene vägede sissetung ka Ukraina kaitsetegevust idas, kuhu Venemaa on mitu kuud oma pealetungi keskendunud.

Ukraina kõrged ametnikud ütlevad siiski, et nad ei usu, et Venemaal on Harkivi linna vallutamiseks piisavalt vägesid.

Samas säilitasid Vene väed piirkonnas oma rünnakute tempo, selgub Ukraina kindralstaabi avaldatud andmetest, mille kohaselt tegi Venemaa teisipäeval 14 Venemaa rünnakut, samas kui esmaspäeval 13 ja pühapäeval 22 rünnakut.

Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov kirjeldas olukorda kiiresti muutuvana, öeldes, et Vene operatsiooni "aktiivne faas" on veel käimas.

Budanov ütles ka, et Venemaal on väiksemad väeüksused Sumõ oblasti piirialadel Sudža linna naabruses, mida läbib Venemaa maagaasi läbi Ukraina Euroopasse viiv torujuhe.

"Mis puudutab Sumõ oblastit, siis tegelikult plaanisid venelased Sumõ piirkonnas operatsiooni algusest peale... kuid olukord ei võimaldanud neil aktiivselt tegutseda ja operatsiooni alustada," ütles Budanov.

Venemaa rünnak paneb proovile Ukraina vägede inimressursid, mis analüütikute sõnul hakkavad otsa lõppema ning mida tuleks uute värbamistega täiendada.

Ukraina üksuste raskusi suurendas ka USA elutähtsa sõjalise abi andmise viibimne ligi pool aastat.

Luureanalüütik Emil Kastehelmi ütles Reutersile, et Venemaa rünnaku kõige olulisem lahing toimub Vovtšanskis, umbes 45 kilomeetri kaugusel Harkivi linnast.

ISW: Vene pealetung Harkivi oblastis on aeglustunud

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) viimase ülevaate kohaselt on Venemaa ründeoperatsioonide Harkivi oblasti põhjaosas aeglustunud.

ISW analüütikute hinnangul vastab Vene vägede kolmapäevane ründetegevuse laad ISW esitatud varasemale versioonile, mille kohaselt eelistavad Vene väed Harkivi oblasti territooriumil "puhvertsooni" loomist.

Kolmapäeva õhtul avaldatud ülevaates märgitakse ka, et Vene väed on muutnud oma ründetaktikat, kasutades Ukraina positsioonidele imbumiseks väikeseid, kuni viieliikmelisi rünnakrühmi, mis seejärel ühinevad teiste väikeste rühmadega, et moodustada suurem löögirühm.

Väikeste ründegruppide kasutamine venelaste poolt võib ISW hinnangul suurendada nende kaotusi. Samas rõhutatakse, et Venemaa kasvavad kaotused Harkivi oblastis võivad kaasa tuua ründeoperatsioonide üldise tempo languse.

Kui Vene vägede edasitung jääb suhteliselt aeglaseks, keskenduvad nad tõenäoliselt uute positsioonide kindlustamisele ja vägede ülesehitamisele Harkivi oblastis, ühendades jõupingutused Liptsovi ja Vovtšanski piirkonnas ning luues piiri ääres "puhvertsooni", mitte aga püüda seal kaugemale liikuda, seisab ISW ülevaates.

Kütusebaasi Rostovi oblastis tabas droonirünnak

Venemaal Rostovi oblastis asuvat kütusebaasi tabas kolmapäeval droonirünnak.

Rostovi kuberner Vassili Golubev teatas kolmapäeva hommikul, et Proletarski rajoonis asuvat kütusebaasi tabas kaks drooni, toimusid plahvatused, kuid tulekahjus ei puhkenud. Samuti ei saanud inimesed rünnakus viga.

Venemaa teatas oma õhutõrje saavutustest öösel

Vene kaitseministeerium teatas kolmapäeva hommikul, et tema õhutõrjeüksused tulistasid öösel Krimmi poolsaare kohal alla kümme Ukraina väljalastud kaugmaaraketti ATACMS.

Belgorodi oblasti kohal lasi Vene õhutõrje väidetavalt alla üheksa ründedrooni ja mitu muud õhuvahendit, teatas kaitseministeerium meediarakenduses Telegram.

Lisaks olevat viis ründedrooni kahjutuks tehtud Kurski oblastis ja kolm Brjanski oblasti õhuruumis.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1510 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 486 940 (võrdlus eelmise päevaga +1510);

- tankid 7510 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 14 508 (+48);

- suurtükisüsteemid 12 538 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1070 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 798 (+0);

- lennukid 351 (+1);

- kopterid 325 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 10 015 (+30);

- tiibraketid 2199 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 955 (+48);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2061 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.