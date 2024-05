Ukraina ründas Krimmi vähemalt 20 raketiga

Oluline kolmapäeval, 15. mail kell 7.25:

- Ukraina korraldas massiivse raketirünnaku Krimmile;

- Ukraina tunnistas taandumis Harkivi oblastis;

- Venemaal Rostovi oblastis asuvat kütusebaasi tabas droonirünnak;

Ukraina raketirünnak Krimmile

Ukraina relvajõud tulistasid ööl vastu kolmapäeva okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate Vene sihtmärkide pihta vähemalt 20 raketti, tabamuse sai Belbeki lennuväli.

Ööl vastu 15. maid toimus Sevastoopolis, Jevpatorias ja Simferoopolis mitu valju plahvatust. Kohalikud elanikud väidavad, et Krimmi tabas vähemalt 20 raketti, vahendas Ukraina väljaanne Focus.ua sotsiaalmeediakanalit ASTRA.

Portaal Ukrainskaja Pravda teatas, et öösel kuulutati okupeeritud Krimmis välja õhuhäire, suleti liiklus Krimmi sillal, tööle hakkas õhutõrje ning kuulda oli plahvatusi.

Okupatsioonivõimude väitel tõrjusid Vene õhutõrjesüsteemid rünnaku ja infrastruktuur kahju ei saanud, kuid kohalikud elanikud väidavad vastupidist, märkis Focus.

Okupatsioonivõimude juht Sevastoopolis Mihhail Razvožajev teatas öösel kell 2.33, et Vene õhutõrje tulistas mere kohal ja Belbeki lennuvälja piirkonnas alla mitu raketti. "Kõik linna teenistused on valves. Sevastoopoli päästeteenistus kustutas Poljuško küla piirkonnas maha kukkunud raketitükkidest põhjustatud tulekahju," kirjutas Razvožajev.

Ent kella kolme paiku öösel lükkas sotsiaalvõrgustikus Telegram tegutsev kanal ASTRA selle väite kohalike elanike sõnadele tuginedes ümber. "Nagu kohalikud elanikud ASTRA-le räägivad, oli seal "umbes 20" raketti ja Belbeki lennuvälja piirkonnas "midagi põleb endiselt," öeldakse postituses.

Seejärel selgitas Razvožajev, et Sevastoopoli linnas kukkusid Fedorovskaja tänava piirkonda allatulistatud raketi tükid. Tema sõnul hukkunute kohta infot pole. Samas ei maininud ta tulekahju Belbeki lennuväljal.

Sotsiaalmeediakeskkonnas X (endine Twitter) tegutsev vaatleja OSINTdefender kirjutas oma postituses, et Krimmi tabasid ATACMS-i raketid.

Initial Reports coming from Russian Sources that Sevastopol International Airport also known as Belbek Military Airfield in Russian-Occupied Crimea has been Attacked by what is believed to be several Long-Range Variants of the MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS). pic.twitter.com/6oij2Hc7t9