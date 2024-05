Kohus jättis Suure-Lähtru imiku ema vahistamismääruse jõusse

Kaitsja Sarv esitas möödunud nädalal Tallinna ringkonnakohtusse taotluse, milles nõudis Suure-Lähtrus imiku tapmises kahtlustatava naise vahi alt vabastamist. Sarve sõnul oli naise vahistamine ebaseaduslik.

Tallinna ringkonnakohus jättis kolmapäeval Pärnu maakohtu 26. veebruari määruse muutmata ja kaitsja määruskaebuse rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis, et maakohtu vahistamismääruse tühistamiseks alust ei ole, kohtu hinnangul on määruses tuvastatud põhjendatud kuriteokahtluse ja vahistamisaluse olemasolu. Ringkonnakohus leidis, et kahtlustatava käitumises sealhulgas välisriiki lahkumises esineb vahistamisalusena oht kriminaalmenetlusest kõrvalehoidmiseks.

Määruskaebuse võib esitada 15 päeva jooksul.

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germann ütles ERR-ile, et prokuratuur on kohtu otsusega rahul.

"Kohus leidis, et kahtlustatav oli teadlik kriminaalmenetluse läbiviimisest ning ka sellest, et politsei otsib surnult leitud imiku ema, seega hakkas ta kriminaalmenetlusest teadlikult kõrvale hoiduma, reisides esmalt Suurbritanniasse ning seejärel Marokosse. Kohtu hinnangul on Eesti menetlustoimingud naise Eestisse toimetamiseks olnud asjakohased ning talle on tagatud ka konsulaarabi. Lisaks asus kohus seisukohale, et naise kinnipidamisest välisriigis on möödas vaid ligi kaks kuud, mis ei ole rahvusvahelise koostöö puhul pikk aeg," lausus Germann.

Germann lisas, et nii prokuratuur, politsei, välisministeerium kui ka justiitsministeerium on teinud koostöös kõik selleks, et Eesti kodanik võimalikult kiiresti Marokost Eestisse toimetada. Kui Maroko kohus otsustab naise Eestile väljaandmismenetluses üle anda, jätkub naise vahi all viibimine Eestis.

Pärnu maakohtu 26. veebruari määrusega vahistati Marokos viibiv kahtlustatav tagaselja ning anti luba tema vahi all pidamiseks kuni kaheks kuuks alates kahtlustatava kinnipidamisest.

Kahtlustatav naine viibib endiselt Marokos kinnipidamisasutuses ja millal Maroko ta Eestile välja annab, pole teada. "Omalt poolt oleme öelnud Maroko ametivõimudele, et loodame koostööle ja Maroko riigisisese menetluse võimalikult kiirele läbiviimisele, et isik saaks Eestile välja antud," öeldi ERR-ile teisipäeval välisministeeriumist.

Läänemaal Suure-Lähtrus tõi pererahva koer 5. veebruaril taluhoovi vastsündinud lapse surnukeha. Politsei käivitas ulatusliku maastikuotsingu imiku ema leidmiseks. DNA proovide põhjal tehti kindlaks, et imiku ema on 30-aastane Eesti kodanik. Tänu rahvusvahelisele koostööle suutis politsei tema isiku ja asukoha kindlaks teha ning Maroko politsei pidas ta kinni.

Prokuratuur on öelnud, et kuivõrd naiselt pole saanud ütlusi võtta, ei oska nad öelda, mis traagiliste sündmusteni viis ja kas naine võis olla ise kuriteo ohver. Praegu toimub kuriteo uurimine lapse tapmist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel, kuid kriminaalmenetluse käigus võib kuriteo kvalifikatsioon muutuda olenevalt väljaselgitatud asjaoludest.