Vladimir Putin ei ole külaliste nimekirjas, kuid Venemaa esindajad on kutsutud osalema Teise maailmasõja aastapäeva tseremoonial.

Eelmisel kuul tabas lääneriike ootamatult teade, et Pariis, kui mälestusürituse korraldaja, saadab Moskvasse kutse isegi siis, kui Venemaa alustab uut pealetungi Ukraina vastu.

Ühendkuningriigi, USA ja veel kahe Teise maailmasõja liitlase ametnikud väljendasid selle sammu pärast muret, tõstatades küsimusi sündmuse sümboolse tähtsuse, protokolliprobleemide ja diplomaatilise suhtluse üle seoses Venemaa esindajatega.

Valge Maja ei ole otsuse üle rahul, ütlesid kaks administratsiooni ametnikku Politicole. "Me ei nõustu Prantsusmaa valitsusega, kes korraldab mälestamistseremooniat," ütles üks ametnikest. "Aga võib-olla tuletab tseremoonia venelastele meelde, et nad võitlesid kunagi tõeliste natsidega, mitte väljamõeldud natsidega Ukrainas."

Ühendkuningriigi valitsusametnik ütles, et Prantsusmaa hiljutine tegevus, mitte ainult mälestuspäeva kutse, vaid ka Hiina presidendi Xi Jinpingi võõrustamine sel kuul ning ka enda esindaja saatmine Venemaa presidendi Vladimir Putini inauguratsiooni tseremooniale , on häiriv.

Ta lisas, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron jättis mulje, et "näeb end olukorrast kõrgemal olevana ja et lõpuks saab temast mingisugune rahuvahendaja" Ukrainas.

Teise Euroopa riigi diplomaat ütles, et Pariis üllatas Venemaa kutsumisega kõiki. Sama diplomaat väljendas pettumust suhtluse puudumise üle pärast teadet, pidades silmas mitme riigi kõrget esindatust. Osalema on oodatud USA president Joe Biden, Suurbritannia kuningas Charles III ja Saksamaa kantsler Olaf Scholz.

"Prantslased on pidanud kutse üle peetud arutelusid üsna isekeskis," ütles diplomaat, kes jäi tundliku teema arutamisel anonüümseks.

Mälestusürituste korraldaja Mission Libération, mida juhib Prantsusmaa endine suursaadik Washingtonis Philippe Etienne, ütles eelmisel kuul, et Venemaa esindajad kutsutakse kohale, kuigi Putin on tseremoonial persona non grata.

"Vastupidiselt Kremlile, ei tee Prantsusmaa ajaloo poliitilist revisionismi," seisis Libérationi avalduses. "Ajalooliselt on Prantsusmaa alati kutsunud riike, kelle väed maabusid Normandias. Venemaale on varem ka kutse saadetud," seisis avalduses.

Mission Libération ei kinnitanud, millised Venemaa ametnikud olid kutse saanud ega seda, kas nad olid kutse vastu võtnud. Mission Libérationi ametnik, kellega Politico ühendust võttis, ütles, et korraldajad on praegu rohkem "keskendunud mälestusürituste ettevalmistamisele" kui külaliste nimekirja üksikasjadele.

Prantsuse presidendipalee keeldus teemat kommenteerimast.