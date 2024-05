Abruka vabatahtlikud merepäästjad said uue päästelaeva

Abruka vabatahtlikud merepäästjad said endale uue päästealuse. Uuel laeval on ka kajut ja see võimaldab lisaks merepäästele edaspidi ka näiteks saarelt haiget ära transportida.

Abrukal on alates laupäevast olemas Klaara. Klaara ei kuulu küll Abruka elanikeregistrisse Aga just sellist nime hakkas alates laupäevast kandma Abruka vabatahtliku merepäästeüksuse tuttuus päästealus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saaremaa vabatahtlikul merepäästel on nüüdsest kaheksa laeva. Abruka Klaara on peaaegu identne aastaid tagasi Ruhnu päästjate käsutusse antud alusega. Aga abruklased ise ütlevad, et nende laev on ikkagi suurem - tervelt kaks sentimeetrit Ruhnu laevast pikem.

"Saaremaa vabatahtlik merepääste on väikesaartel Abrukal ja Ruhnus ja kui me võtame aastate lõikes keskmist, siis kuskil paarikümne sündmuse ulatuses on meil vaja lahendada olukordi," ütles Saaremaa vabatahtliku merepääste juht Maidu Lempu.

Uus laev annab ka paremad võimalused haigete saarelt transportimiseks.

"Kuna inimesed vananevad ja vanemate inimeste transport saarelt, kui on mingi terviserike. On ette tulnud ja sellega on olnud probleeme," ütles Abruka merepäästeüksuse juht Ville Arumäe.

Abruka saarevaht Rein Lember kinnitas, et Abruka ongi oma päästevõimekuselt üks turvalisemaid piirkondi

"Meil on sissekirjutuse järgi, kui ma õigesti mäletan, 53 inimest. Aga meil on PPA poolt tunnustatud paberitega väljaõppinud merepäästjaid 18 inimest. Kui me jagame selle protsendi sissekirjutatud elanikega, siis Abruka on ilmselgelt üks kõige turvatuim paik Eestimaal, kui mitte terves Euroopas," ütles Lember.

Saaremaa vabatahtliku merepääste poolt soetatud Klaara eest maksid erinevad osapooled koostöös kokku suurusjärgus 300 000 eurot. Aga merepäästjate sõnul on kõigil päästevaldkonda suunatud eurodel on üks nimetaja, need toovad elusid tagasi.

"Ma julgen täna öelda, et neid on mitu," ütles Maidu Lempu.