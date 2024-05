Tallinna linnameedia arhiveeritud sisu kolib Youtube'i ja Digarisse

Tallinna linnavalitsuse otsusega lõpetavad linna telesaadete toimetus ja ajalehed Pealinn ning Stolitsa tegevuse mai viimasel päeval. Sel nädalal pannaksegi viimast Pealinna ja Stolitsa numbrit, ütles ERR-ile Tallinna kommunikatsiooniteenistuse direktor Kirsti Ruul.

"Tellijad, keda on Tallinnas üle 40 000 inimese, saavad viimase lehenumbri järgmise nädala esimesel poolel. Ülejäänud tiraaž jõuab ajalehekorvidesse üle linna, misjärel korjatakse kokku ka lehekorvid," lausus ta.

31. maist ei tööta enam ka Pealinna ja Stolitsa veebiportaalid. Ruuli sõnul portaalide sisu arhiveeritakse.

"Pealinna ja Stolitsa portaalid suletakse, nendelt aadressidelt leiab alates 1. juunist lühiinfo, et portaalid on suletud, juurdepääs artiklitele kaob. Jätame aadressid alles, need kuuluvad jätkuvalt Tallinna strateegiakeskusele. Pealinnas ja Stolitsas ilmunud artikleid saab edaspidi lugeda Digari arhiivist, videolugusid vaadata Youtube'is," lausus ta.

Youtube'is saab praegu ja ka edaspidi vaadata telesaadete toimetuse toodangut.

""Tallinna uudised" ja "Minu Tallinn" ning varasemad saated "Tallinna panoraam" ja "Tallinna kodanikud" on järelvaatamiseks saadaval Linnameedia Youtube'i kanalitel. Lisame sinna ka mõningaid varasemaid Tallinna Televisiooni saated kultuuri- ja linnaelusaateid. Seal jäävad need avalikult leitavaks ka edaspidi," ütles Ruul, kelle sõnul avaldatakse 1. juunil Tallinna kodulehel info, kuidas Linnameedia varasemat toodangut edaspidi lugeda või vaadata saab.

2011. kuni 2019. aastani töötanud Tallinna TV omasaated on linnal siiani olemas ning arhiivi kasutusõigust kellelegi müüdud ei ole.

"Kuna TTV tegi omal ajal põhjalikke kultuurisaateid, mille materjali või intervjuude võib huvi olla ka teistel meediakanalitel, siis on ka edaspidi võimalus pöörduda kommunikatsiooniosakonna poole nende näitamiseks või kasutamiseks," ütles Ruul.

TTV varasemate saadete kättesaadavaks tegemine ootab Linnameedia meeskonda ees juunis pärast seda, kui Linnameedia kanalite ilmumine on lõppenud, lisas ta. Terviklik nimekiri saadetest, mis on edaspidi vabalt Youtube'is järelvaadatavad, valmib juuli alguseks.