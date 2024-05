Eesti rajab piiritara ja teed ka ümber Saatse saapa

Värska-Ulitina teelõik läbib kahel korral kokku pea ühe kilomeetri pikkusel lõigul Venemaa territooriumi. Seal ei või peatuda ega kõndida jalgsi.

Selleks, et saada Lutepää külla, tuleb igatahes sõita läbi Venemaa territooriumi, sest see jääb kahe nn saapa vahele ja kogu liiklus käib sealt külast läbi.

Kui veel 2014. aastal oli lootus ratifitseerida Eesti ja Venemaa vahel piirilepe ning selle järel teha ka maadevahetus, kus Saatse saapa alad jäänuks Eestile, siis sellele enam ei loodeta. Valitsus ehitab ümber saabaste hoopis piiririba välja ning selleks, et näiteks Lutepää elanikud ei jääks nii-öelda kotti juhul, kui Venemaa peaks keelama oma territooriumilt läbi sõita, ehitab riik ümber saabaste uued teed.

"Kuna me kõik saame aru, et me mingisuguseid maid Venemaaga vahetama ei hakka, siis tuleb see tara sinna rajada. Piiriehituse raha tuleb valitusel juurde lisada. Me räägime umbes neljast miljonist eurost ja 2,6 miljonit lähevad teed maksma. Transpordiamet peaks neid ehitama hakkama. See on 4,7 kilomeetrit uusi teid ja 1,7 kilomeetrit olemasolevat riigimetsa majandamise keskuse teed, mis tuleb teha selliseks, et siin saaks ka bussid sõita," selgitas siseminister Lauri Läänemets.

Jüri Lassik elab Sesniki külas. Selleks, et tema või abikaasa saaksid Värskasse tööle, tuleb neil kahel korral läbida Venemaa territoorium. Tema arvates on hea, et riik mõtleb sündmustest ette, eriti et olemasolev ümbersõit on üle 30 kilomeetri pikk. Tema ainuke soov on, et ka uus tee tuleks kõva kattega.

"Väga hea, kui riik mõtleb selle peale. Preagu on see siin meil väga hea tee. Enne seda asfalti oli olukord väga hull, praktiliselt iga päev tuli autot pesta sellest savist. /.../ Muidugi kõvakattega, mitte mingit kruusateed me ei taha," rääkis Lassik.

"See on kõige rohkem ikka kohalikele elanike turvatunne, et nad pääsevad ka tulevikus koju. Seda turvatunnet on siin lõhkunud see sõjaolukord kindlasti ja seda näitab ette ka see, et kui piirivalvurid sõitsid ikka saapast ka läbi, siis nüüd nad enam tükk aega ei sõida," rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Ümbersõidud peaks valmima 2026. aastal.