Maismaapiiri taristu valmib 2025. aasta lõpuks

"Praegu me loeme, et maismaa piiritaristu on valmis 2025. aasta lõpuks ja seiretehnika maismaapiiril on 2026. lõpuks. See on selgelt hinnastatud ja projekteeritud," ütles siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi esmaspäeval riigikogus toimunud riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil, kus arutati Eesti riigipiiri väljaehitamise seisu.

Paralleelselt käib Mägi sõnul ka Narva jõe seiresüsteemide ehitamine, kus on hetkel töös 15 seirepositsiooni ehitamine.

"Seirepositsioonide jaoks on raha olemas, aga seiretehnika jaoks otsime erinevaid võimalusi ja vahendeid fondidest, kust seda raha saada," rääkis Mägi. Ta viitas erinevatele Euroopa Liidu fondidele, millest raha taotletakse ning ka Ameerika Ühendriikide toetusele.

Mägi lisas, et praegu ettevalmistatud visiooni kohaselt oleks idapiir võimalik välja ehitada rahaliste vahendite saamisel 2027. aasta lõpuks ja selleks oleks tänaste hindade juures täiendavalt vaja 55 miljonit eurot.

"Meie visioon on, et piir oleks saja protsendi ulatuses kaetud tehnilise seirega, kõik oleks nähtav, me suudaksime näha madalalt lendavaid objekte, sealhulgas droone. Aga tänasel päeval tegelikult selle lõplikuks valmisolekuks meil rahastamisotsuseid ei ole," tõdes Mägi.

Mägi rääkis ka sellest, et väliste sündmuste tõttu on valitsus mõnel korral teinud piiri väljaehitamist kiirendavaid otsuseid ning viimane suur tõuge kiirendamisele oli siis, kui Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko korraldas ränderünde oma naaberriiikide vastu.

"Kui algselt pidi maismaa piiritaristu saama valmis 2026. aasta lõpuks, siis 2021. aasta otsustes toodi see [tähtaeg] 2025. aasta lõpuks," märkis ta.

Ka politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev rõhutas komisjoni istungil, et idapiiri maismaa osa taristu: patrullteed, aed, juurdepääsuteed saavad kokkulepitud mahus 2025. aasta lõpuks valmis.

Selle sisse on arvatud kogu maismaapiir välja arvatud üks lõik Värska lähedal, kus maastik väga keeruline, looduslikud tõkked nii head, et seal taristu ehitamine pole kriitiline, rääkis Belitšev. "Ehk kõik, mis on selle lõiguni, on 2025. aastaks välja ehitatud, osalt selleks ajaks kaetud ka seiretehnikaga. Aga viimastele lõikudele me ei saa veel enne seiretehnikat paigaldada, kui taristu pole valmis," selgitas ta.

Lisaks ei ehitata selleks ajaks piiritara ka Piusa jõe äärde, kuna jõgi on ise füüsiline tõke, täpsustas Belitšev.