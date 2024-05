Esmalt pääsevad Tallinna kõnniteede rookimisest kesklinlased ja Põhja-Tallinn

Tallinna lisaeelarves on eeloleval talvel ette nähtud 2,1 miljonit eurot rohkem selleks, et linn koristaks veerandi võrra rohkem kõnniteid. Esmajärjekorras pääsevad kõnniteedelt lume rookimisest kesklinna ja Põhja-Tallinna kinnistuomanikud.

Tallinna kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles "Terevisioonis", et täpsemalt selgub augustiks, kus linn eeloleval talvel lumekoristuse linnakodanikelt üle võtab. "Räägime pigem kesklinnast, Põhja-Tallinnast, kuna siin liigub kõige rohkem inimesi läbi," põhjendas Pere esialgseid valikuid. See aga ei tähenda, et mujal Tallinnas, näiteks Nõmmel või Pirital bussipeatused või koolimajade esised lumest koristamata jääks.

Pere ütles, et Tallinnal on kümme erinevat lepingut teede ja tänavate hooldamiseks. Seni keskkonna- ja kommunaalameti, linnaosade ja Kadrioru Pargi hallata olnud andmed on lõpuks Pere sõnul ühele kaardile kantud ning eelkõige panustab linn nüüd nende lepingute täitmise üle järelevalve teostamisse. Pere märkis, et temani jõudnud sisekontrolliraportitest hakkab välja tulema, kuidas mõnes linnajaos lumekoristus seni korraldatud oli. Näiteks tuleb sealt Pere sõnul välja, et on võimalik erinevat moodi tõlgendada, kui palju lund tänavatelt minema veetakse.

Ühtlasi püüab linn Pere sõnul teatud määral lepinguid partneritega läbi rääkides muuta, aga abilinnapea tõdes samas, et lepingud on mahukad ja suurt muutmisruumi pole.

Kui varem on jäänud uue võimuliidu sõnumitest mulje, et linn võtab kõnniteede lumest puhastamise täiesti enda kanda, siis nüüdseks on selgunud, et eeloleval talvel suudab linn võtta enda hooldada veerand nendest kõnniteedest, mis seni on olnud eraomanike hooldada.