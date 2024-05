Tiido: Putinil on kasulik enda ümber inimesi roteerida

Tiido rääkis, et Sergei Šoigu väljavahetamine Venemaa kaitseministri kohalt oli mingil määral ette teada, sest sellest võimalusest on juttu olnud seoses ministeeriumis varem aset leidnud arreteerimistega. See, et pikaajaline kaitseminister määrati nüüd julgeolekunõukogu eesotsa, ei tähenda Tiido sõnul palju.

"Vene võimustruktuuri ametikoht ei tähenda väga palju. Mees teeb koha. Näiteks (julgeolekunõukogu endine juht Nikolai) Patrušev on ise omale koha teinud. See tähendab, et kui tema oli julgeolekunõukogu sekretär, siis tema lõikas omale välja korraliku positsiooni, teda võrreldi juba omaaegse ideoloogiasekretäri Mihhail Susloviga, et tal on niivõrd tugev ideoloogiline mõju ja ta ütles ka üsna palju välja," rääkis Tiido.

"Šoigul sellist ideoloogilist rolli vaevalt on, ta ei ole seda tüüpi mees. Kuid samas jah, ta oli tuletõrjuja ja ta oli väga hea tuletõrjuja, räägitakse, nii et päästeameti juhina olnuks ta tõesti omal kohal," lisas ta.

Tiido hinnangul on Šoigu uuest ametikohast tähtsam see, et uus kaitseminister Andrei Beloussov on majandusinimene.

"Ta tunneb digiasju ja samas on väga tugevalt riikliku majanduse pooldaja. Tema eesmärk juba varem oli, mida ta on ka välja öelnud, et tuleb viia riik sõjamajanduse rööbastele, aga riiklikult. See tähendab, et teatav vastuolu tekib nüüd erasektori ja riikliku sektori vahel. Riiklik sektor tema arvates peab juhtima. Ja minu arvates see on palju tähtsam muudatus, kuna tema, esiteks, võib-olla jälgib rohkem, kuidas raha liigub. Teiseks, ta vaatab, mis on varem toimunud," rääkis Tiido.

"See on mõnes mõttes Ukrainale halb uudis. Seda, et Venemaal varastatakse, ütles juba Peeter I vist – ma ei mäleta, kes see Venemaa tsaaridest ütles, et väga hea, et varastatakse, sest järelikult on, mida varastada. Ukraina jaoks see on hea, kui varastatakse, järelikult see raha ei jõua kaitsejõududele. Nii et ma arvan, et selles mõttes on see halb sõnum. Võimalik, et ta mingit pidi paneb selle asja paika. Aga jälle sõltub, kuidas ta ise hakkama saab," lisas ta.

Tiido selgitas, et kuna Putin arvestab võimalusega, et sõda Ukrainas kestab kaua, siis on Beloussovi eesmärk Venemaa majandust tugevdada.

"Tema tegeleb sõjamajandusega ja eesmärk ongi tegelikult nüüd, kuna Putin arvestab võimalusega, et sõda kestab kaua, /.../ siis küsimus on ka selles, et hävitada Ukraina majandust ja see tähendab, et paralleelselt tuleb tugevdada Vene oma. Ja selles pikas plaanis ette vaatamises on vaja nüüd majandusmeest, kes suudaks sõjamajandust mitte ainult enam käivitada, sest see on käivitatud, aga panna õigetele rööbastele, sest me isegi ei tea, kui palju on Venemaa sõjalised kulutused. Kuna neil on 20 protsenti eelarvest salajased kulutused, tõenäoliselt samuti sõja otstarbeks, sotsiaalkulutustest lähevad kõik kompensatsioonid haavata saanutele ja hukkunute peredele. Nii et minu arvates see on täiesti loogiline käik, et Beloussov hakkab tegelema sõjamajandusega," rääkis Tiido.

Tiido märkis, et pärast uueks ametiajaks presidendiks kinnitamist on Putini tehtud vangerdustega toimunud mõnel ametikohal ka põlvkonnavahetus.

"Taoliste vangerdustega toimusid mõned muud vangerdused, kuna Kremli juhtkond on tegelikult üsna eakas. Putin on eakas, Šoigu on eakas, (kindralstaabi ülem Valeri) Gerassimov on juba neli või viis aastat üle selle aja, kus ta oleks pidanud erru minema. Ja nüüd on tõusnud hoopis pojad. See tähendab, et tegelikult antakse kapitali – nii poliitilist kui ka rahalist – üle poegadele. Patruševi poeg tõusis põllumajandusministrist asepeaministriks. Asepeaminister võib olla tühi koht, kuid ta võib olla ka tugev koht. Beloussov oli asepeaminister, vahepeal asendas peaministrit, nii et see on tugev koht," rääkis Tiido.

"Järgmine põlvkond vaikselt paigutub ettepoole, kuna Putin ei taha otseselt kiiresti noori tõsta – mine tea, võtavad võimu. Aga samas ta ei taha ka oma vana kaadrit täiesti ära kaotada, sest need on nii-öelda pantvangid, et nende pojad lollusi ei teeks," lisas diplomaat.

Tiido märkis, et Venemaa võimusüsteem on juba mõnda aega n-ö mafioosne. Tiido sõnul tähendab see, et Putinil on kasulik enda ümber inimesi pidevalt roteerida, et keegi talle ohtlikuks ei muutuks.

"See tähendab, kes on maffiapealikule lähemal, sellel on suurem võim. Ja Putinil on kasulik pidevalt roteerida inimesi. Putin on muutunud praegu rohkem selliseks hiliseks Stalini-aegseks võimuks, kus Stalin ka pidevalt nihutas inimesi. Putin täpselt samuti nihutab neid, et kellelgi ei tekiks mõtet, et ta võib asendada Putinit," selgitas ta.

"Iga diktaatori või iga sellise autokraatliku juhtija mure on see, et äkki keegi tahab teda kõrvaldada. Selles mõttes kaitseminister näiteks on isik, kelle mitte küll alluvuses, kuid kellel on siiski võimalused ka sõjaväge kasutada ja sellepärast, kui me vaatame, kõik kaitseministrid on olnud tsivilistid. Ivanov oli tsivilist, Serdukov oli tsivilist, Šoigu ei ole sõjaväelane, kuigi ta käib mundris, aga tegelikult tal võiks olla tuletõrjujamunder," rääkis Tiido ja lisas, et ka Beloussovil ei ole praegu veel toetust sõjaväelaste seas.

Tiido sõnas, et kui aga kindralid näevad, et Beloussov suudab Vene armeele raha tagada, siis on nad rahulikud.

Tiido hinnangul ei ole välistatud, et ka Vene armee juhtkonnas võib edaspidi muudatusi tulla. "Me muidugi ei tea, mis toimub armee juhtkonnas. See tähendab kindralstaabi ülem Gerassimov – võimalik, et ta mõne aja pärast kõrvaldatakse ametist, praegu lihtsalt oleks olnud liiga palju korraga. Nii et temal võib see alles ees olla."