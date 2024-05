Analüütikud: Vene kaitseministri vahetus tähendab valmistumist pikaks sõjaks

"Kõige selle tagant paistab välja - mis on meile oluline aru saada - et ilmselgelt arvestab Putin ja tema ringkond sellega, et sõda kestab, see tähendab on vaja majandus viia täielikult sõjarööbastele. Aga selleks on vaja vastavaid inimesi - võimekaid nagu näiteks Beloussov. Ja teiseks on seda vaja teha süsteemselt," rääkis Venemaa-teemade ekspert Raivo Vare.

"Tema määramine kaitseministriks tähendab, et ministeeriumis korraldatakse kulude ülevaatus, et valmistada seda ette pikaks sõjaks. Beloussov just selleks sinna läkski. Tal ei ole ministeeriumis inimesi, kellel ta oleks aidanud karjääriredelil edeneda, tal ei ole seal mingeid sidemeid ning seetõttu – kui tekib vajadus teha karme otsuseid kellegi vallandamiseks või mingite osakondade või allüksuste sulgemiseks - teeb ta seda otsustavalt ja kiiresti," rääkis Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Igor Gretski ERR-ile.

Vare meenutas seda, et Belussov vastutas juba ka eelmises Venemaa valitsuses sõjatööstuse ja sõjaotstarbeks tehtud riigitellimuste täitmise eest ning tuli sellega suhteliselt hästi toime, kuna Vene sõjamajandus on käima saanud.

"Ja nüüd saadeti ta siis tellija poolele ka korda looma, struktureerima, asju paika panema ja kontrollima, sest seal liigub ju kuni 30 protsenti riigieelarvest. Ja teiseks on seal muidugi tohutu kiusatus alati korruptsiooniks, mis on Venemaale iseloomulik," tõdes Vare.

Ta viitas ka senise kaitseministri, julgeolekunõukogu sekretäriks edutatud Sergei Šoigu asetäitja Timur Ivanovi äsjasele vahistamisele, keda kahtlustatakse laiaulatuslikuks korruptsioonis.

"Seega võeti Šoigult ära võimalus sumbata tohututes rahavoogudes, mis kaitseministeeriumi kaudu liiguvad ja sealt midagi kõrvale panna, millele nüüd tähelepanu juhiti, kui tema asetäitja Timur Ivanov kinni võeti," ütles Vare.

Kolmandaks saab Beloussovi ülesandeks hoida lisaks korruptsioonile kontrolli all ka kaitsevaldkonna kaupade, relvade ja laskemoona hinnad, mis eeldatavalt lähevad riigile maksma rohkem kui võiks, lisas ta. "Ehk teisisõnu üritatakse nüüd siis ka siin korda luua," märkis Vare.

Gretski tõi välja ka selle, et Beloussov vedas valitsuses tööviljakuse tõstmiseks mõeldud reforme, mille raames püütakse Venemaa majanduses rakendada suuremat digitaliseerimist.

"Täiesti võimalik, et see optimeerimine, millest ma rääkisin - et ta määrati ministriks kulude optimeerimise eesmärgil pikaajalise sõja vajadusi silmas pidades – tuleb ka kaitseministeeriumis päevakorda. Sest näiteks siis, kui algas täiemahuline sissetung Ukrainasse, ei olnud Vene kaitseministeeriumil kutsealuste elektroonilist registrit, see oli paberil ning seetõttu ei teadnud üksteise kõrval asuvad sõjakomissariaadid, kes on arvel naaberregioonis. Mäletan hästi, et veel kaks-kolm aastat tagasi esines olukordi, kus kutsealune, kui ta kolis teise rajooni, siis tema paberid liikusid postiga ning see võis võtta aega mitu kuud. Linna ühest otsast teise – kaks-kolm kuud! Mingit digitaliseeritust sõjakomissariaatides ei olnud. Ma usun, et Beloussovi saabumisega kiireneb suund digitaliseerimisele," rääkis Gretski.

Gretski rõhutas ka, et Beloussovil on väga tugev Putini usaldus, ta on töötanud presidendi nõunikuna ning ta täitis koroonakriisi ajal, kui Venemaa peaminister Mihhail Mišustin haigestus covidisse, ka valitsusjuhi kohuseid.

"Tuleb rõhutada, et Beloussovil on väga tugev Putini usaldus. See tähendab, et kui tekib konflikt Beloussovi ja kindralite vahel, asub Putin Beloussovi poolele," lisas Gretski.

Šoigu jääb Putini lähikonda

Samas rõhutasid nii Vare kui Gretski, et ehkki Šoigu kaotas kaitseministri koha, ei tähenda see kindlasti Putini juures ebasoosingusse sattumist.

"See, et Šoigu saab koha julgeolekunõukogus, näitab, et ta on endiselt Putini juures heas kirjas. Ei tasu ka unustada, et olles kaitseministri kohusetäitja (kuna Putini uuesti ametisse astumisega 7. mail astus Mišustini valitsus tagasi ja ministrid jätkasid kohustäitjatena – toim.), võttis just tema vastu 9. mai paraadi. Kui Putin poleks temaga rahul olnud, siis ma arvan, ei oleks ta paraadil osalenud," märkis Gretski.

"Šoigu kaotas küll kaitseministri positsiooni, aga omades president Putini usaldust ja olles ka tema lähiringi liige, ta ei saanud sulge sappa, vaid sai hoopis mõneti isegi kõrgema koha. Nimelt ta pandi Nikolai Patruševi asemel Vene julgeolekunõukogu juhiks ehk sekretäriks ja tegelikult see positsioon on sisuliselt kõrgemgi, sest faktiliselt juhib ju Venemaad julgeolekunõukogu, mille eesotsas ametlikult on president, mitte aga valitsus. Valitsus on tehniline Venemaal," selgitas ka Vare.

Vare tõi välja ka selle, et Beloussovi määramisega kaitseministriks ohjeldab Putin, kes ise on pärit julgeolekuvaldkonnast, sõjaväelaste mõjukuse kasvu Venemaa võimuladvikus.

