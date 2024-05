Eesti Killustik avas Rae vallas lubjakivikarjääri

Lubjakivi killustikku on mõistlik kasutada tootmiskoha lähedal, kuna vedu on kallis. Harjumaal on nõudlus suur, kuid lubjakivi saadaval pigem vähe.

Uuest karjäärist saab müüa ehitusmaterjali nii hoonetele kui ka teedele, muu hulgas Rail Balticu ehitamiseks.

Uues karjääris on kaevandatavat varu 2,6 miljonit kuupmeetrit, kuid ettevõte uurib ka kõrvalolevaid alasid, kus on kokku seitse miljonit kuupmeetrit varu.

"Meil on üle Eesti kokku varusid umbes 20 miljonit kuupmeetrit, aga ilmselt Väo VIII karjäärist saab meie suurim karjäär lähiaastatel. Turu mõttes on meil põhiosa ikkagi teedeehitus, suurtaristu ja materjalitootjad, samuti eratarbijad ja väiketarbimine," rääkis Eesti Killustiku juhatuse liige Tarvo Sikka.