X!

USA valijad pöörasid elukalliduse kasvu tõttu Trumpile selja

Välismaa
USA-s asuv toidupood
USA-s asuv toidupood Autor/allikas: SCANPIX/ AFP/JOE RAEDLE
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et ameeriklaste kasvav rahulolematus elukalliduse ja majandusolukorraga tõi valimistel demokraatidele suure võidu ning muutis riigi poliitilist jõuvahekorda.

Pärast kaht aastat kestnud hinnatõusu andsid valijad võimu demokraatide kätte nii esindajatekojas kui ka senatis. 

"Meil on lihtsalt kõrini," ütles 64-aastane Maine'i osariigi elanik Ron Berube. Veel 2020. aastal hääletas ta senativalimistel vabariiklase poolt, tänavu andis ta oma hääle demokraadile. 

"Paljudel on Donald Trumpist villand. Nad ei tule toime. Nad ei jaksa enam midagi osta," ütles Berube. 

Valijate jaoks oli majandus kõige olulisem teema ning ligi 90 protsenti pidas elukallidust oma hääletamisotsuse juures oluliseks teguriks. 

Majandusprobleemides süüdistati suuresti Trumpi poliitikat. Tema tollimaksud on tõstnud mitmete kaupade hindu ning Iraani sõda on toonud kaasa kütusehindade järsu tõusu. Samal ajal on kasvanud ka toidu- ja tervishoiukulud ning kõrged eluasemehinnad ja laenuintressid muudavad kodu ostmise paljudele kättesaamatuks.

New Orleansi eeslinnas elav James Lacoume hääletas 2016. aastal Trumpi poolt, kuid 2020. ja 2024. aastal andis ta hääle kolmandate parteide kandidaatidele.  Teisipäeval toetas ta senati valimistel demokraati. 

"Ma lihtsalt ei ole rahul sellega, kuidas nad oma tööd teevad," ütles  54-aastane plastitehase töötaja Lacoume Trumpi administratsiooni kohta.

"Minu jaoks on praegu kõige olulisem teema majandus. Kuigi ma Trumpi poolt ei hääletanud, ootasin tema lubaduste põhjal enamat, selle asemel oleme aga vajunud üha sügavamasse auku," lisas  Lacoume. 

The Wall Street Journal toob välja, et ameeriklased valisid Trumpi kaks aastat tagasi ametisse just seetõttu, et pidasid teda oma parimaks lootuseks majanduse parandamisel ja inflatsiooni ohjeldamisel. Trump pälvis toona miljonite mustanahaliste ja latiinodest valijate toetuse, suurendades sellega vabariiklaste toetust valijarühmades, kes tavaliselt konservatiivide poolt ei hääleta. 

Kuigi USA majandus kasvab, töötus püsib madal ja aktsiaturud on rekordtasemel, ei ole tavainimeste elukvaliteet samas tempos paranenud. Inflatsioon on kiirenenud ning paljude ameeriklaste palgad ei ole hinnatõusuga sammu pidanud. Eriti tugevalt on kütusehindade tõus mõjutanud põllumajanduslikke ja hõredamalt asustatud osariike, kus inimesed sõltuvad rohkem autodest. 

28-aastane Iowa osariigis elav Elizabeth Bush ei pööranud enne möödunud aastat kütusehindadele erilist tähelepanu. Nüüd muretseb ta bensiinihindade pärast peaaegu iga päev ning sama lugu on ka toidukaupade hindadega. 

"Ma pole varem sellistele asjadele mõelnud. Kuid sel aastal on see teema mul pidevalt meeles," ütles Bush. 

Ta valis seekord demokraate, kuid ütles, et on avatud ka vabariiklaste toetamisele. Ta leiab siiski, et praegu suudavad demokraadid abivajajaid paremini toetada. 

Ajaleht The Times kirjutab veel, et paljud valijad kardavad tehisintellekti mõju töökohtadele ja ühiskonnale ning on mures andmekeskuste rajamise pärast oma kogukondades.

Tehisintellekti ja andmekeskuste suhtes kriitilised demokraatide kandidaadid saavutasid valimistel mitmes olulises osariigis edu. Näiteks Texases võitis kubernerivalimised kandidaat, kes lubas andmekeskuste arendamise ajutiselt peatada. 

Samal ajal kasvab lõhe rikaste ja vaesemate ameeriklaste vahel. Vabariiklasi toetavad tehnoloogiamiljardärid on riigis üha ebapopulaarsemad ning kriitikud muretsevad, et tehisintellekti kiire areng võib varanduslikku ebavõrdsust suurendada veelgi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, The Times

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:01

Latvala kohtade jagamisest: Ott ja Kalle võitsid Yarisega tiitli, nendega oli lihtne

17:48

USA valijad pöörasid elukalliduse kasvu tõttu Trumpile selja

17:34

Kardisportlane Priit Sei teenis Itaalias esikoha

17:19

Suri Itaalia režissöör Tinto Brass

17:16

PÖFF-i raames jõuab Eestisse ka Scorsese "After Hoursi" peaosatäitja Griffin Dunne

17:13

Jüristo: tipptegijate lahkumine Reformierakonnale hea uudis ei ole

17:11

Michal Pevkuri lahkumisest: keegi pole rauast

17:04

Kultuuriportaal soovitab: Luc Bessoni õudusfilm "Dracula" Jupiteris

16:59

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

16:55

Maaomavalitsused tervitavad riigi elamuehituse plaane maapiirkondades

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09:55

USA valimised: demokraadid võtavad võimu kongressi mõlemas kojas Uuendatud

03.11

Tusk: Poola hoidis Kaliningradi oblasti piiril ära võimaliku provokatsiooni

13:25

Helme: Trump ei pea enam kedagi kartma

03.11

Tõrvandi uuelt koolihoone fassaadilt eemaldati kogu päikesevarjestus

03.11

Kihelkonna kalmistut lõhkunud laste vanemad on valmis kahjud hüvitama

03.11

Kümned tuhanded romusõidukid jäid registrisse ja lähevad nüüd maksu alla

11:55

Vseviov: USA-s toimus poliitiline tsunami

15:01

Hanno Pevkur lahkub poliitikast

06:22

Piusa nahkhiir püstitas oma klassis maailma vanuserekordi

06:40

Riik plaanib rajada maapiirkondadesse tuhat uut korterit

ilmateade

SPORT

18:01

Latvala kohtade jagamisest: Ott ja Kalle võitsid Yarisega tiitli, nendega oli lihtne

17:34

Kardisportlane Priit Sei teenis Itaalias esikoha

16:59

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

16:21

Eesti jäähokikoondis alustab Rahvuste karikaturniiri

loe: kultuur

17:19

Suri Itaalia režissöör Tinto Brass

17:16

PÖFF-i raames jõuab Eestisse ka Scorsese "After Hoursi" peaosatäitja Griffin Dunne

17:04

Kultuuriportaal soovitab: Luc Bessoni õudusfilm "Dracula" Jupiteris

16:46

Sopran Mirjam Mesak: lauljatele on aina kõrgemad füüsilised nõudmised

loe: eeter

16:46

Sopran Mirjam Mesak: lauljatele on aina kõrgemad füüsilised nõudmised

15:37

Laura Liventaal balletidokist: klassikaline ballett mulle väga huvi ei paku

15:30

Valge Tüdruk: välismaal olles tekkis distants sellega, mida olen varem teinud

15:08

Eeva Mägi: kui su film ei ole kinomonopoli soosingus, on seda väga raske levitada

Raadiouudised

16:45

Tehisaruekspert: tehisaru võiks julgemalt maksustada

16:40

Hooldereform jättis kodus elamise toetamine tagaplaanile

16:35

Mikser: demokraatide võit toob kindlasti kaasa korruptsiooniuurimisi Trumpi administratsioonis

16:30

Prantsusmaal vaieldakse politsei jõukasutuse teemal

15:30

Riik otsib ennetavaid lahendusi alaealiste kuritegevuse vähendamiseks

15:20

Raadiouudised (04.11.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (04.11.2026 12:00:00)

11:35

Tööaja arvestus merel muutub Eestis selliseks nagu on mujal maailmas

09:45

Riik plaanib rajada maapiirkondadesse tuhat uut korterit

09:25

Raadiouudised (04.11.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo