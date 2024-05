Riisalo: sotsiaalministeeriumis tuleb kärpida veidi üle 10 miljoni euro

Riisalo rääkis ERR-ile, et valitsuses on kokku lepitud teha 2024. aasta jooksul umbes 170 miljonit eurot kokkuhoidu. Reaalseid kärpeid on sellest umbes 100 miljonit eurot ja ligi 70 miljonit eurot peaks katma täiendavad tulumeetmed.

"Me ei ole teinud kokkuleppeid selles osas, kust üks või teine ministeerium need kärpekohad leiab ja teeb, nii et see on iga ministri enda otsustada. Sotsiaalministeeriumil tervikuna on [kärpeid] natuke üle 10 miljoni, mis jaguneb mitte päris proportsionaalselt kahe ministri vahel, küll aga proportsionaalselt eelarvemahtudele minu ja tervishoiuministri vahel," sõnas ta.

Riisalo sõnul tuleb sellest osast, mida on vaja sotsiaalkaitseministri valitsusalas kokku hoida, umbes kolmandik sotsiaalkindlustusametist, sest sinna nende eelarve suuresti läheb.

"Minu eelarves on SKA kaudu peaaegu 4,5 miljardit eurot, nii et kokkuhoid, mida seal teha tuleb, on tegilikult ikkagi kaduvväike osa," ütles minister.

Ta lisas, et kokkulepped puudutavad käesolevaks aastaks kokkuhoitavat raha ja peaksid saama lõplikult paika järgmise nädala kolmapäevaks, kuid järgmisesse aastasse need sellisel kujul ei kandu. Keerulised valikud, mida tuleb teha kiiresti, ootavad ees augustis ja septembris toimuvatel riigieelarvestrateegia läbirääkimistel.

SKA peadirektor Maret Maripuu teatas sel nädalal töötajatele saadetud kirjas, et sotsiaalteenustelt tuleb kärpida 1,27 miljonit eurot ning tõenäoliselt puudutab kärbe valdkondi nagu laste rehabilitatsioon, erihoolekanne, perelepitus, asendushoolduse pädevuse tõstmine, lastemaja, hingehoid, vägivallast loobumise nõustamine ning psühhosotsiaalse kriisiabi kättesaadavuse vähendamine.

Riisalo ütles, et selles kirjas loetles SKA juht lihtsalt kõiki riigi rahastatavaid teenuseid ja nende vahel on võimalik valida.

"Kuivõrd SKA ise planeerib oma eelarvet riigieelarveprotsessi käigus ja oleme praegu poole aasta peal – aga me ei tea kunagi, kui palju ühe või teise tunnusega sihtgruppi kuuluvaid inimesi meil ühe aasta jooksul tekib ja kui paljud neist teenust soovivad saada – siis meil on poole aasta pealt ka üsna selgelt aru saada, kust meil aasta lõpuks võivad ülejäägid jääda," lausus ta.

Seega ei peaks tänavu SKA kaudu teenuseid saavad inimesed Riisalo sõnul muretsema, et nad nendest ilma jäävad, ja samas ei saa ka öelda, et need teenused oleksid praegu ülekattega.

"Me ei tea kunagi, kui suureks osutub sihtgrupp ja kui palju puude raskusastmeid tuvastatakse, kui palju neid soovib teenust saada, kui palju on ohvreid /.../ Nii et seal on alati teatav lõtk sees," tõdes sotsiaalkaitseminister, kelle hinnangul puudub risk, et abivajajate arv osutub suuremaks, kui SKA suudaks pärast kärpeid hallata.

Riisalo kinnitas, et kõiki tema valitsusala asutusi on kärbetest juba mõne aja eest teavitatud.

Lisaks SKA-le puudutavad kärped ka sotsiaalministeeriumi ennast. Kokkuhoid puudutab tööjõu- ja majanduskulusid ning edasi lükatakse IT-arendusi, mida poleks nagunii jõutud objektiivsetel põhjustel teha.

Kokku hoida on plaanis ka personalikulusid, kuid Riisalo ütles, et praegu koondamisest ei alustata.